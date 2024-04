Fotod: linnapea Ossinovski avas mupo majas politseiorkestri uued ruumid

Kuni eelmise nädalani asusid politseiorkestri harjutusruumid Tallinnas Süsta tänaval, mis olid aga amortiseerunud ning nii noodikogule kui ka pillidele muutunud ebasobivaks.

Orkestrile hakati uusi ruume otsima juba möödunud aastal ja kui mupo majas vabanes piisavalt sobilikku pinda, otsustati ruumid spetsiaalselt orkestri vajadusi arvestavalt ringi ehitada. Praeguseks on orkester end sisse seadnud, noodikogu on üle toodud noodihoidlasse ning toimunud on esimesed proovid.

"Enne mupoga liitumist oli orkestri eksistents pidevas ohus, tänaseks on nad kindla katuse all ja nüüd ka uutes, kaasajastatud ruumides," ütles mupo juhataja Aivar Toompere. "Orkester on saanud endale kodu ja iga kodu loob turvatunnet, mis on hea loomingulise tegevuse vundamendiks".