Kolmapäev toob vähest vihma- ja lörtsisadu

Kolmapäeva öö on Eestis pilves selgimistega ning kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Kuna õhutemperatuur jääb -4 ja +2 kraadi vahele, on teedel ikka libedust.

Hommikul on saartel ja Põhja-Eestis muutliku pilvisusega, Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, lörtsi ja ka vihma. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku -2 kuni +1, kuid saarte rannikul tõuseb kuni +3 kraadini. Seega teedel esineb ikka libedust.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma, sekka ka lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Neljapäeval on taevas peamiselt pilves, aeg-ajalt sajab vihma, ennelõunal kohati ka lörtsi. Kui öösel langeb termomeetrinäit veel paiguti -1 kraadini, siis päeval on sooja 4 kuni 9, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi. Reedest alates hakkab pilvisus hõrenema ning kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuurid tõusevad ehk kui reedel on sooja keskmiselt 9, siis pühapäeval juba 14 kraadi.