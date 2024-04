Venemaal Smolenskis põleb Rosnefti naftarajatis

Oluline 24. aprillil kell 9.42:

- USA senat kiitis heaks kauaoodatud Ukraina abipaketi;

- Taani eraldab Ukrainale 400 miljonit eurot;

- Venemaa pommitas taas Harkivit.

USA senat kiitis heaks kauaoodatud Ukraina abipaketi

USA senat kiitis teisipäeva hilisõhtul heaks 61 miljardi dollari suuruse abipaketi Ukrainale. President Joe Biden lubas, et uued relvatarned jõuavad sõjapiirkonda kiiresti.

Mõni päev pärast esindajatekoja heakskiitu meetmele, mis on osa tohutust 95 miljardi dollari suurusest abist USA liitlastele, sealhulgas Iisraelile ja Taiwanile, võttis senat paketi vastu laialdase parteiülese toetusega.

Poolt hääletas 79 senaatorit, vastu oli 18 senaatorit. Eelnõu jõuab nüüd Bideni lauale ning president lubas, et allkirjastab selle kolmapäeval, vahendas The Wall Street Journal.

Meedia teatel valmistab USA juba ette miljardi dollari väärtuses relvatarnet Ukrainale. Abipaketis sisalduvad sõidukid, Stingeri õhutõrjemoon, täiendav laskemoon raketiheitjatele, 155-millimeetrise kaliibriga suurtükimoon, TOW-i ja Javelini tankitõrjerelvade moon ning muu sõjavarustus, mida saab kohe lahinguväljal kasutada.

Venemaal põleb Rosnefti naftarafineerimistehas

Venemaal Smolenski oblastis põleb Rosnefti naftarafineerimistehas. Meedia teatel tabas Rosnefti rajatist droonirünnak.

The Russian oil refinery of Yartsevo in the Smolensk Region is burning. Reportedly, a drone hit the Rosneft facility. Locals spoke of 4-5 explosions.



Source: Telegram / Astra pic.twitter.com/xRcUby5GCr