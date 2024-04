Taskukohasus on muutumas kaitsetöösturite seas moesõnaks.

Ühe enam on hinnas on need laskemoona- ja relvatootajad, kes suudavad mitte ainult pakkuda tellimuse peale väikestes kogustes kõrgtehnoloogilisi mürske ning seadmeid vaid ettevõtted, kes suudavad mõistlikku hinna ja ajaga toota hulgi.

Joakim Klementi