Hiiumaal avastati rannareostus

Reostus on Kõpu poolsaare põhjaküljel Palli ja Mägipe vahelisel umbes kuue kilomeetri pikkusel rannalõigul ja poolsaare lõunaküljel Kaleste kandis.

Reostus on maapinnal väikeste tükkidena hõredalt. Kust reostus pärineb, ei ole praegu teada. Keskkonna-inspektorid on võtnud proovid ja saatnud need laborisse. Esialgse info kohaselt on reostus väiksem kui see, mis avastati Vormsi ja Hiiumaa rannikult kaks aastat tagasi.

Hiiumaa vald korraldab reedel reostuse koristus-talgud, kuhu on oodatud ka vabatahtlikud. Praeguse info kohaselt on reostust leitud ainult rannast ja merel seda märgata pole.

"Kui reostuse tükid on mere ääres rannikul maas, siis ei tasu neid puudutama minna või sinna sisse kõndima. Tegu on ikkagi sellise kleepuva ainega ja kui ilm peaks soojemaks minema seda rohkem ta kleepuma hakkab ja praegusel hetkel tasub vältida koerte või lemmikloomadega sinna jalutama minemist," ütles päästeameti Kärdla komandopealik Martin Kõmmus.