Neljapäev tuleb vihmasajune

Seevastu Vahemere idaossa kandus Aafrika kuumus ühes kõrbeliivaga. Kreekas ja Türgis on õhk tolmune ja raske hingata. Arvukatest madalrõhkkondadest on meie jaoks kõige olulisem Ukrainast lähenev keeris. Selle eel on sajupilved juba Lätti jõudnud ja jätkavad teed põhja poole ja saabuvad varsti Liivi lahele ja Eesti lõunapiirile ja laienevad hommikuks üle maa. Sedakorda sajab enamasti vihma, sekka ka lörtsi. Kirdetuul tõuseb üsna tugevaks.

Neljapäeva päeval tuleb mdalarõhkkond Eesti kagunurka. Jätkub vihmasadu, Virumaal ja Peipsi ääres näeb ka märgi helbeid. Pärastlõunal sajud hõrenevad ja järk-järgult tõmbub ka tuul tagasi. Õhk on veel jahe, öösel võib temperatuur Põhja-Eestis 0ºC lähedale jahtuda, sajusel päeval tõuseb 5ºC ümbrusse, kagunurgas 10ºC kraadini. Sedakorda suvi meile veel ei jõua, üle 20 kraadine õhusoe kaldub Venemaale.

Neljapäeva õhtul eemaldub madalrõhkkond Soome lahele ja suundub reedel üle Soome lõunaosa Botnia lahe äärde, aga ulatub servaga ikka Läänemere äärde. Ööks tihedam sadu eemaldub, päeval poetab siin-seal vihma. Temperatuur on nii ööl kui päeval plusspoolel.

Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Vihmasadu laieneb Liivi lahe äärest ja lõunapiirilt üle maa, kohati tuleb sekka lörtsi. Ida- ja kirdetuul tugevneb 4-9, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4 kraadi.

Hommikuks katab vihmasadu Eesti. Puhub tugev kirdetuul, iiliti 13, Soome lahe ääres 15 m/s. Õhutemperatuur on 2..5 kraadi üle 0.

Päev on pilves ja vihmane, hommikupoolikul tuleb kohati sekka lörtsi. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sajud hõrenevad. Puhub idakaare tuul 4-10, põhjarannikul kirdetuul kuni 12, iiliti 17 m/s, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3..7, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi.

Reede ööks tihedam sadu eemaldub ja temperatuur on napilt plussis. Päeval sajab siin-seal veidi vihma ja õhusoe jääb suuremal osal maast veidi alla 10 pügala.

Laupäeva öö on suurema sajuta ja 0 ümber. Päeval liigub üle vihmapilvi, ennelõunal tuleb sekka ka lörtsi. Õhusoe kerkib paar-kolm kraadi üle 10 piiri.

Nädala lõpul ja uue algul on sadusid harva. Sooja tuleb lisaks. Kui ööl vastu pühapäeva võib veel temperatuur napilt alla 0 langeda, siis päev tuleb juba 14- 15 ümber, esmaspäev peibutab 20 kraadise soojaga.