Viivitused Ukrainale antava abi heakskiitmisel on viinud selleni, et riik on idas kaotanud osa territooriumist, ütles kolmapäeval USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi.

Oluline 25. aprillil kell 5.50:

- Sullivan: Ukraina kaotas abi hilinemise tõttu alasid;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- Ukraina peab Kuleba sõnul läbirääkimisi veel nelja Patrioti saamiseks.

Sullivan: Ukraina kaotas abi hilinemise tõttu alasid

Viivitused Ukrainale antava abi heakskiitmisel on viinud selleni, et riik on idas kaotanud osa territooriumist, ütles kolmapäeval USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Me räägime eelkõige Donetski oblastis asuva Avdijivka suunast," sõnas Sullivan.

"Selle tagajärjed on Ukrainas tunda olnud viimase poole aasta jooksul. Ukraina on olnud sunnitud säästma laskemoona ja see on kaasa toonud alade kaotamise idas," ütles nõunik.

Sullivan tunnistas, et protsess võttis liiga palju aega.

Nõunik tõi ühtlasi välja, et kuigi 24. aprillil välja kuulutatud miljardi dollari suurune USA sõjalise abi pakett on Ukraina jaoks suurepärane uudis, siis on Ukraina väed lahinguväljal endiselt tõsise surve all.

Sullivani hinnangul võib lähiajal Venemaal olla lahinguväljal täiendavat taktikalist edu.

"Fakt on see, et kuuekuulise viivituse tekitatud august välja tulemiseks kulub aega," lõpetas Sullivan.

USA president Joe Biden allkirjastas kolmapäeval julgeolekupaketi seaduse, mis näeb muu hulgas ette ka pikalt oodatud sõjalise abi andmise Ukrainale.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. Seda kinnitavad 24. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed liikusid edasi Semenivka keskosas. Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed vallutasid Novobakhmutivka.

Mitmed Vene blogijad väidavad jätkuvalt veel, et Vene väed vallutasid Otšeretõne. Teised blogijad väidavad samas, et Venemaa kontrollib suuremat osa asulast. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed on vallutanud suurema osa asulast.

Vene väed jätkavad ka Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Sel rindelõigul pole aga suuremaid muutusi toimunud. Üks Ukraina ohvitser teatas 24. aprillil, et riigi väed suutsid Ivanivske lähedal Vene rünnakud tagasi tõrjuda. Ohvitser teatas veel, et Venemaa koondab Bahmuti lähistele vägesid ja moodustab uusi rünnakrühmi.

Ukraina peab Kuleba sõnul läbirääkimisi veel nelja Patrioti saamiseks

Ukraina peab läbirääkimisi veel nelja Patrioti õhutõrjekompleksi saamiseks ja veel kaks on niiöelda silmapiiril, rääkis Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kolmapäeval intervjuus väljaandele Guardian.

Kuleba sõnul vajab Ukraina suurte linnade elanike kaitseks täpselt seitset seda tüüpi õhutõrjesüsteemi.

"Välja arvatud Kiiev, mis on juba kaitstud," sõnas Kuleba.

Ministri sõnul on ühe kompleksi Saksamaa juba andnud.

"Veel neli on leitud ja nende saamise üle käivad praegu läbirääkimised. Silmapiiril on veel kaks," jätkas minister.

Kuleba märkis ka, et veel üks Patrioti kompleks võib tulla otse Ühendriikidest.

"Ma arvan, et USA armeel on ilmselt üks selle jaoks varuks," sõnas Kuleba.

Minister tunnistas, et läbirääkimised nende süsteemide üleandmise üle on keerulised, kuna riigid, kes neid kasutavad tahavad saada nende eest hüvitist.

"Arvestades meie seni tehtud edusamme ei kahtle ma, et me siiski saame need ja Saksamaad tuleb siin kiita esimese sammu eest," rõhutas minister.