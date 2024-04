USA armee teatas Jeemeni mässuliste raketi ja droonide allalaskmisest

Teadaandes täpsustati, et rakett oli tõenäoliselt suunatud Ameerika lipu all sõitva konteinerlaeva Yorktown vastu, millel viibib 18 USA ja neli Kreeka kodanikku.

Raportis lisati, et neli mehitamata õhusõidukit lasti veidi hiljem alla mässuliste kontrolli all olevate alade kohal Jeemenis.

USA mereameti andmetel on huthid teinud novembrist alates laevadele üle 50 rünnaku. Viimastel nädalatel on need harvemaks jäänud ilmselt USA ja tema liitlaste õhurünnakute tõttu huthide sihtmärkidele Jeemenis.

Huthid on lubanud jätkata rünnakuid, kuni Iisrael lõpetab sõja Gazas.

Eelmisel nädalal teatasid Ühendriigid ja Suurbritannia ulatuslikest sanktsioonidest Iraani sõjalisele drooniprogrammile vastuseks Teherani ulatuslikule rünnakule Iisraeli vastu selle kuu algul. Jeemeni huthi mässulised saatsid siis Iraaniga koordineerides Iisraeli suunas teele samuti mitmeid droone.