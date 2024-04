Macron: Euroopa peab üles ehitama usutava kaitsevõime

Macron rääkis, et Venemaa rünnakuga Ukrainale muutus julgeoleku olukord maailmas täielikult ning Euroopa turvalisuse eeltingimuseks on see, et Venemaa kaotab.

Euroopa peab ellujäämiseks ühiselt oluliselt rohkem pingutama, lisas Prantsusmaa president.

"Prantsusmaa ise ärkab ning suurendab oma kaitse-eelarvet kaks korda. Me teeme seda teise sõjaväe kava seadusega. Kuid kogu mandri skaalal on see

ärkamine liiga aeglane, liiga nõrk, et vastu seista suuremale globaalsele

taasrelvastumisele ja selle kiirenemisele," lausus Macron.

"Ameerika ja Hiina vastuseis on toonud suuremad kulutused relvadele ja tehnoloogilise innovatsiooni, et sõjaväe võimeid tõsta. Ka piirkondlikud jõud suurendavad oma võimeid. Venemaa ja Iraan, kui nimetada vaid kahte. Euroopa mängitakse nurka, osaliselt välisjõudude poolt ja mõnikord ka seest," ütles Macron veel.