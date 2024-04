Saaremaal alustab nõudepõhine transport

Juba ülejärgmisest nädalast hakatakse Saaremaal bussidega katsetama nõudepõhist transporti. Kes tahab edaspidi Sõrve sääre tipust Kuressaare sõita, peab oma soovist telefoni teel dispetšerit varasemalt teavitama, sest alles siis on kindel, et buss sellesse peatusesse üldse jõuab. Nõudepõhine transport peaks hakkama toimima põhimõttel, et kui reisijaid pole, siis ka buss ei sõida.

Veel kolm aastat tagasi katsetati juba Sõrve piirkonnas nõudepõhist transporti, tookord sõiduautodega. Projekt küll toimis, aga oli siiski kallis Nüüd on plaan kasutada ikkagi traditsioonilisi busse, aga ainult siis panna buss sõitma, kui on ka reisijaid, ehk et buss tühja ringi enam ei teeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui inimene on ette tellinud endale selle bussi sinna peatusesse, siis see buss ka seda peatust läbib. Või teine variant on see, et inimene tuleb näiteks linnast peale ja ta tahab sinna peatusesse minna ja siis see buss ka sealt läbi läheb. Täna on poolsaarel selliseid peatusi, kus buss käib ainult kaks korda nädalas, siis edaspidi on võimalik neid peatusi kasutada mitu korda päevas," ütles Saaremaa valla abivallavanem Kaarel Tang.

Läätsa peatus poolel teel Sõrve sääre tippu saab punktiks, kus tehakse edasised otsused. Kui bussis on keegi, kes soovib edasi sõita, või kui dispetšerit on teavitatud, et keegi tahab Sõrvest Kuressaare poole sõita, ainult sellisel juhul sõidabki buss sealt edasi.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ütles, et nõudepõhine transport katab kogu poolsaare. "Kõik külad, ei ole kindlat marsruuti, vaid marsruut pannakse kokku just tellimuste põhjal, väljumisi on päevas rohkem," ütles ta.

Ja edaspidi ei hakka nõudepõhine buss sõitma tellimise peale kuhugi peatusesse ringiga, vaid kõige otsemaid teid otse inimese juurde.

Ruubas ütles ka seda, et ka vastav äpp on välja töötamisel, aga praegu seda veel pole. Sõrve busside pilootprojekt pole praegu vähemalt odavam, riik plaanib sellesse täiendavalt peale maksta 100 000 eurot.



"Hetkel on jah plaan, et 12 kuud me katsume seda töös hoida ja võib-olla tekib ka varem võimalus kuhugi järgmisesse piirkonda seda viia," ütles Kaarel Tang.

Andres Ruubas märkis, et kui see mudel läheb hästi tööle, siis võiks seda laiendada teistele äärealadele Kagu-Eestisse ja isegi Harjumaal nendele aladele, mis on hõredalt asustatud.

Paraleelselt jäävad esialgu Sõrves sõitma siiski ka mõned graafikujärgsed liinid.