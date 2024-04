Ilm läheb tasapisi soojemaks

Reede öö on Eestis pilvine. Sajab kerget vihma ja on udu. Öö hakul puhub valdavalt läänekaare, pärast keskööd lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja +5 kraadi vahele.

Ka reede hommikul on taevas valdavalt pilves ning kohati sajab vihma. Tuul puhub edelast ja lõunast 3 kuni 8, läänerannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Plusskraade on 1 kuni 6.

Päeval on pilvisus muutlik ning kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Pärastlõunal sisemaal tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on oodata 7 kuni 13 kraadi, rannikul jääb paiguti vaid 5 kraadi juurde.

Laupäeval on taevas muutlik ning mitmel pool sajab hoovihma. Pühapäevast aga on pilvisus juba vähene ja vahelduv ning hoovihma tuleb vaid kohati. Kui laupäeva öösel võib mõnel pool veel paar kraadi külma olla, siis sealt edasi jäävad õhutemperatuurid plusspoolele. Laupäeva päeval on sooja keskmiselt 12, pühapäeval 15 ning uue nädala alguses juba 18 kraadi.