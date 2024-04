Pimedate ühing testis Pärnus maailmas ainulaadset abivahendit

Täna oli Pärnus pimedate ühingus laua peal testimiseks kaks erilist seadet. Tegu on pimedatele mõeldud peas kantava haptilise ehk puudutamise abil taju tekitava seadmega.

"Pimedad inimesed tunnevad läbi puudutuse erinevaid objekte, nende liikumist, selle kiirust ja selle distantsi samamoodi," selgitas idufirma 7Sense esindaja Madis Päev.

Kuigi pimedatele müüdavaid abivahendeid on sadu, sealhulgas ka haptilisi, ütles Päev, et midagi sarnast mujal maailmas praegu välja töötatud ei ole.

"Tavaliselt see haptiline tehnoloogia sul vibreerib mingisugust ühte signaali. Meie oleme proovinud seda arendada niimoodi, et ta mitte ei vibreeri, vaid sa tunnetad oma lauba peal. Kõige parem analoog on sisuliselt peamassaaž või jätkupuudutus ehk sisuliselt see natukene meenutab seda, et sa puudutad oma sõrmedega," selgitas Päev.

Seade kaalub umbes üks kilogramm ja selle aku peab vastu kaks tundi.

00.14 kuidas seda täna testida oli siin, mis tunne on? "Tunne on huvitav, ma olen ruumis sees enne testinud kaks korda, aga välitingimustes on täna esimest korda. /.../ See ongi nagu massaaž otsaees, et kui millestki mööduda, siis täpikesed jooksevad otsa ees ühest küljest teise. Kui inimesed seisavad minu ees, siis jooksevad ülevalt alla," kirjeldas seadet testinud Pärnu Pimedate Ühingu juht Silver Pulk.

Seadet on umbes 10-liikmeline meeskond Eestis arendanud 15 aastat. Praegu testitakse seda lisaks Eestile veel ka Norras.

"Me oleme sellele mõelnud väga intrigeeriva nime – see on superbrain (ingl k - superaju). See veel 100 protsenti valmis ei ole, siin on tarkvaralise poole pealt veel omajagu tööd, aga oma füüsilise poole pealt on ta sisuliselt valmis. Meie eesmärk on ikkagi jõuda igapäevase täispäeva kasutamiseni," rääkis Päev.

Ta loodab, et seade saab müügikõlblikuks juba eelolevaks suveks. Mütsi kandes ja näiteks vihmase ilmaga seadet siiski kasutada ei saa.

"Ma ei tea, kas just igapäevaselt (saab seda kasutada), aga kui ta kunagi võib-olla väiksemaks ja kergemaks ja veel mugavamaks ja täitsa ilmastikukindlaks muutub, siis võib-olla tõesti," ütles Pulk.