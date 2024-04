- USA valmistab ette kuue miljardi dollari suurust paketti Ukrainale;

USA valmistub Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) programmi raames välja kuulutama läbi aegade üht suurimat sõjalist abipaketti Ukrainale, abipaketi kogusummaks on kuus miljardit dollarit.

USA valmistub Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) programmi raames välja kuulutama läbi aegade üht suurimat sõjalist abipaketti Ukrainale, abipaketi kogusummaks on kuus miljardit dollarit.

USA on andmas viimast lihvi ühele oma seni suurimale sõjalise abi paketile Ukraina jaoks. Valmistutakse alla kirjutama kuue miljardi dollari väärtuses relva- ja varustuslepinguid Ukraina relvajõududele," kirjutas Politico toetudes kahe USA kõrge riigiametniku andmetele.

Väljaande informatsiooni kohaselt võidakse paketist avalikult teatada juba reedel.

Abipakett sisaldab allikate andmetel õhutõrjesüsteeme Patriot, suurtükiväe laskemoona, droone, droonivastaseid relvi ja õhk-õhk-tüüpi rakette, mis paigaldatakse hävitajatele.

Selle varustuse Ukrainasse jõudmiseks kulub aga tõenäoliselt mitu aastat, kuna raha eraldatakse Ukraina julgeolekuabi algatuse kaudu, mis sõlmib Ameerika kaitsefirmadega lepinguid Ukrainale uue varustuse tootmiseks. See tähendab, et varustust ei eraldata USA olemasolevatest varudest.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal taas edasi. Piirkonnas käivad ägedad lahingud ning 25. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed jõudsid Novobahmutivkast Solovjove asulasse. Tõenäoliselt vallutasid Vene väed kogu Novobahmutivka asula. Vene allikad juba väidavad, et Vene väed vallutasid ka kogu Solovjove.

USA korraldab Ukrainale vajaliku laskemoona tootmise

Pärast Ukraina abiplaani vastuvõtmist on Ühendriikidel võimalik kolmekordistada 155-millimeetriste mürskude tootmist, teatas neljapäeval USA armee staabiülema asetäitja James Mingus.

Muu hulgas laiendatakse olemasolevaid tootmisrajatisi ja kavatsetakse avada uusi Arkansases, Kansases ja Texases.

Tehased peaksid sel kuul tootma ligi 30 000 mürsku. Suveks peaks tootmisvõimsus seega jõudma ligi 100 000 mürsuni.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov selgitas veebruaris, et Ukraina kasutab päevas umbes 2000 mürsku ja Venemaa sellest kolm korda rohkem.

Tšehhi peaminister Petr Fiala teatas aprilli keskpaiku USA visiidil, et Tšehhi algatus osta Ukrainale laskemoona võimaldas hankida 500 000 mürsku. Fiala lisas, et algatusega on liitunud ligikaudu 20 riiki, sealhulgas Saksamaa, Holland, Kanada ja Poola.