Tartusse tuleb kaks raudteealust tunnelit kergliiklejatele

Tartu linna käesoleva aasta investeeringute plaani järgi jätkab linn Puiestee tänava ümberehitust. Kui eelmisel aastal valmis Puiestee tänaval lõik Narva maantee ja Roosi tänava vahel, siis tänavu saab Puiestee uue kuue Roosi tänavast Jaama tänavaga kohtumiseni.

Abilinnapea Raimond Tamm rääkis ERR-ile, et Puiestee tänava tänane kõige kehvem olukord on just kergliiklejatel. "Kõnniteed on kitsukesed ja tänaseks juba kehvas olukorras ja samamoodi on Puiestee tänav osa meie rattateede põhivõrgust edaspidi, selle võrra on siis ka sinna äärde kavandatud rattateed," ütles ta.

Kui algselt hinnati, et ligi kilomeetrise lõigu ümberehitus läheb linnale maksma veidi üle 1,1 miljoni euro, siis projektlahenduste täpsustamisel on selgunud, et Puiestee tänava ümberehitus maksab ligi 2,5 miljonit eurot.

Tamm ütles, et seonduvalt kaitseministeeriumi haldusalas olevate rajatiste ja hoonetega, mis on Raatuse tänava pikendusel, on Raatuse ja Puiestee tänava ristmik saanud teistsuguse lahenduse, arvestab suurema liikluskoormusega kui oli varem kavandatud. "Siis ka jupikene sellest Raatuse tänava pikendusest on juba kavandatud selle teeehituse projekti mahtu, see on peamine põhjus, millest see ehituse kallinemine tuleneb," selgitas ta.

Kallinemise katab linn muude projektide odavnemisest. Samas läheb kallinemise katteks ka näiteks 255 000 eurot, mis algselt oli planeeritud sel aastal kahe raudteealuse tunneli ehituse alustamiseks nii Variku kooli kui Võru tänava Maxima lähedale.

"Ei ole kordagi olnud kaalumisel, et neid tunneleid ei tuleks. Ainuke küsimus on see, et ettevalmistus on võtnud veidi rohkem aega ja selle võrra on ehitustööd mõned kuud edasi lükkunud. See 255 000 oli ka juba vähendatud summa, algne summa eelarves oli suurem ja siis mingil hetkel oli selge see, et kogumahus seda raha ei õnnestu ära kasutada, kuna ehitustööd lükkuvad edasi ja nüüd on lõplikult selge, et sel aastal seda ehitusraha ei ole võimalik üldse kasutada. See summa kindlasti järgmise aasta eelarves on suurem kui 255 000 nende tunnelite jaoks, eeldatavalt ligi pool miljonit eurot," ütles Tamm.

Raudteetunnelite eskiislahendused on praeguseks valmimas ehk paika on saanud see, kuidas oleks kergliiklejatel liikumine tunnelis ja ka tunneliteni kõige mugavam.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütles, et ajagraafikule otsa vaadates sel aastal ehitamiseni tõepoolest jõuda ei õnnestu. "Mugav kasutus on põhiliselt fookuses olnud Tartu linnaga, et saaksid jalgratturid ilusti ja ohutult liigelda. Põhjalikum eeltöö on selle projekti puhul tõsisem ja ajamahukam olnud."