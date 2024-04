Minister: Lätis jääb puudu 2–3 miljardi euro ulatuses investeeringuid

Tema sõnul langevad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) sel nädalal esitletud viimase majandusaruande soovitused suures osas kokku sellega, mida Lätis juba rakendatakse.

"OECD soovitused on meie päevakorras," ütles minister.

Valainis ütles, et Läti majanduses napib kaks-kolm miljardit eurot investeeringuid, mistõttu on ennekõike vaja arendada kapitaliturgu.

"Investeeringute summa, mis meie majanduses puudu jääb, ei ole mitte viis, kümme ega sada miljonit eurot, vaid kaks-kolm miljardit eurot," ütles ta ja lisas, et selline raha juurdevool on võimalik saavutada vaid Läti majanduse rahastamise tõsise ülevaatamisega ning kapitalituru arendamine on üks vajalikest tingimustest.

OECD aruandes öeldakse niisamuti, et Läti madalaimate palkadega töötajate maksukoormus on liiga kõrge. Valainise sõnul kavatseb valitsus leida lahenduse nende töötajate maksukoormuse vähendamiseks.

"Inimesed ei suuda seda maksukoormust kanda, mis toob kaasa varimajanduse," ütles Valainis ja lisas, et tööjõumaksude osas ei ole Läti Baltimaadega konkurentsivõimeline, eriti alla 2000 euro jäävas palgasegmendis.