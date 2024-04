Arkadi Popov lahkub Tallinna volikogust

Popov andis teada, et pani neljapäeval raske südamega allkirja volituste lõpetamise kohta volikogu liikmena. Ta põhjendas volikogust lahkumist sellega, et olles pärast võimuvahetust Tallinna opositsioonis, on tal raske olla haiglajuht.

"Langetasin enda jaoks otsuse, et väljakujunenud turbulentses poliitilises olukorras suure raviasutuse juhina ei saa ma endale lubada n-ö istumist kahel toolil korraga – olles opositsioonis, kritiseerida aktiivselt Tallinnas valitseva koalitsiooni algatusi, ning teisalt viia ellu haigla omaniku ehk linna poolt kavandatavaid tervishoiusüsteemi reforme," teatas Popov.

Ta lisas, et haigla juhi poliitiline tegevus ei tohi mõjutada raviasutuse elu ja arenguid.

"Pidin valima munitsipaalpoliitiku ja meediku rollide vahel ning otsustasin, et arstina olen ühiskonnale kasulikum," märkis Popov.

Popov oli küll Keskerakonna fraktsiooni liige volikogus, aga erakonda ta ei kuulu. Popov märkis veel, et talle antud hääled ei lähe kaotsi, sest need lähevad järgmisele Keskerakonna ridades kandideerinud inimesele.

ERR-i andmetel pääseb Popovi asemel volikogusse Vladimir Afanasjev. Ta sai viimastel kohalikel valimistel Tallinnas Kesklinna valimisringkonnas 376 häält, mis oli Popovi, Taavi Aasa ja Monika Haukanõmme (kõik osutusid valituks) järel paremuselt neljas tulemus Keskerakonna selle ringkonna kandidaatidest.

Afanasjev on Keskerakonna liige aastast 2015. Enne seda kuulus ta 1994-2011 Eestimaa Ühendatud Vasakparteisse.