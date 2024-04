Prokuratuur Hanimäe suhtes menetlust ei alustata

Keskerakondlasest Pirita linnaosavanem Kaido Saarniit esitas endise parteikaaslase ja praeguse sotsiaaldemokraadist Tallinna volikogu liikme Andre Hanimäe kohta kuriteoteate. Saarniidu väitel võis Hanimägi esitada teadvalt varalise kasu nimel valeandmeid oma Tallinnas elamise kohta, et saada võimaluse olla valitud Tallinna linnavolikokku.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristjan Lill ütles reedel Delfile, et teates esitatud teabe hindamisel selgus, et Hanimäe tegevuses puudusid kuriteo tunnused.

"Nimelt väideti prokuratuurile laekunud kuriteoteates, et Hanimägi esitas enne 2021. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimisi teadlikult ja tahtlikult valeandmeid oma peamise elukoha kohta, et seeläbi saada õigus kandideerida Tallinna linnavolikokku. Avaldaja edastatud kuriteoteatest ja lisainformatsioonist ei nähtu prokuratuuri hinnangul asjaolusid, mis annaksid aluse väita, et Hanimägi on 2021. aasta Tallinna linnavolikogu valimiste eelselt esitanud rahvastikuregistrile teadvalt valeandmeid eesmärgiga omandada kandideerimisõigus kohalikel valimistel. Täpsemalt registreeris Hanimägi toona kehtinud elukoha juba 2017. aastal," ütles Lill.

Lill lisas, et 2021. aasta valimiste järel muutis Hanimägi endaga seotud rahvastikuregistri elukoha andmeid. "Kuriteoteatest ja selle lisadest ei saa teha järeldust, et Hanimägi nimetatud aadressil üldse ei elanud või rahvastikuregistri kande tegemisel hetkel ei planeerinudki rahvastikuregistrisse kantud elukohta elukohana kasutada."