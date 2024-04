Laupäeval tuleb sooja kuni 15 kraadi

Vihma võimalus on ööl vastu laupäeva väike, kuid mitmel pool tekib udu. Ka päeval sajab hoovihma vaid kohati.

Öö vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ning mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul, vastu hommikut saartel kagutuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega ning sajuta. Paiguti on veel udu. Puhub nõrk kagu- ja lõunatuul 1 kuni 5, saartel 4 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on kuni viis kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning paiguti sajab hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 10 kuni 15, rannikul ja sajupilvede all kohati kuni seitse kraadi.

Edasi läheb ilm aina kevadisemaks. Pühapäeva öösel on sooja 4 kuni 7 kraadi, päeval 12 kuni 18, rannikul kuni 6 kraadi. Kohati sajab hoovihma ja puhub nõrk lõunakaare tuul.

Hoovihmade ja mõõduka tuulega soojemat ilma lubab ka uue nädala esimeseks pooleks. Öine õhutemperatuur kõigub 7 ja 9 kraadi vahel, päevane 18–19 kraadi lähistel. 1. mai peaks prognooside järgi tulema olulise sajuta.