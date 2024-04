Pühapäeval ja uue nädala alguses läheb ilm veel soojemaks

Öö vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuurinäit jääb vahemikku 0 kuni +5 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb sajuta ja mõnel pool veel udutab. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 14 kuni 19, rannikul 7 kuni 13 kraadi.

Uue töönädala algus toob sooja juurde. Esmaspäeva öö tuleb olulise sajuta ja sooja on 4 kuni 9 kraadi. Päeval kohati sajab, õhtul juba laialdasemalt ja võib olla ka äikest. Sooja on 16 kuni 21, rannikul kuni 9 kraadi. Äikest ja vihma jagub ka sooja teisipäeva öösse, päev tuleb peamiselt sajuta ja õhutemperatuur on keskmiselt 17 kraadi.

Prognooside kohaselt peaks sajuta tulema ka kolmapäev ja neljapäev. Öine keskmine õhutemperatuur püsib 7, päevane 14 kuni 16 kraadi juures.