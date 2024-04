Zelenski: Ukraina vajab vähemalt seitset Patrioti

Oluline 28. aprillil kell 7.00:

Umerov: Taani kavatseb tugevdada finantsabi Ukraina kaitsetööstusele

Taani kavatseb tugevdada finantsabi Ukraina kaitsetööstusele, ütles laupäeval Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

Umerov kirjutas sotsiaalmeedias, et Taani kaitseministri Troels Lund Poulsen ja välisministri Lars Løkke Rasmusseni Ukraina visiidi ajal allkirjastati kavatsuste protokoll, mis näeb ette sellise sammu.

"Taani on näidanud üles oma jätkuvat toetust, andes Ukrainale juba 17 sõjalise abi paketti enam kui nelja miljardi euro väärtuses. Ta suunas ühe esimese riigina raha otse Ukraina tootjatelt relvade ostmiseks, eraldades selleks 200 miljonit Taani krooni (umbes 27 miljonit eurot)," kirjutas minister laupäeva õhtul.

Umerov märkis, et arutas Taani ministritega võimalusi otseinvesteeringute meelitamiseks Ukraina kaitsesektorisse.

Ta tänas Taanit Ukraina rahumeelsesse tulevikku panustamise eest. BNS

Laupäevased rünnakud tekitasid suuri tulekahjusid

Õhulöök, mis sooritati kaugmaarakettidega, sealhulgas polaarjoonel baseeruvate Venemaa strateegiliste pommitajate tulistatud tiibrakettidega, oli neljas ulatuslik õhurünnak elektrisüsteemile alates 22. märtsist.

President Volodõmõr Zelenski kordas partneritele palvet kaitserakettide, eelkõige Patrioti süsteemi järele. Ta ütles, et sihtmärkide hulka kuuluvad elektri- ja gaasitransiidirajatised, eriti need, mis on olulised Euroopa Liidu gaasivarustuseks, kuigi ta ei öelnud, kas mõni selline rajatis on kahjustatud.

"Muidugi olen tänulik kõikidele partneritele, kes on meid juba õhutõrjes aidanud: nüüd on iga taevakaitsesüsteem, iga raketitõrje sõna otseses mõttes elupäästja. Ja on oluline, et kõik uued lepingud partneritega, mis on meie õhutõrje tugevdamiseks juba sõlmitud, iga Ukraina sõprade algatus aidata, eriti Patriotide otsimisel ja tarnimisel, saaks teoks võimalikult kiiresti. Ukraina vajab seitset süsteemi – see on miinimum. Meie partneritel on need Patriotid," ütles Zelenski.

"Vaenlane tulistas taas massiliselt Ukraina energiarajatisi," teatas Ukraina suurim eraelektriettevõte DTEK, lisades, et neli selle kuuest soojuselektrijaamast said kahjustatud.

Päästjad võitlesid tulekahjude kustutamiseks mitmes energiaobjektis Lvivi ja Ivano-Frankivski läänepoolsetes piirkondades, mis piirnevad Poola ja Rumeeniaga, teatasid ametnikud. Pärast keskosa Dnipropetrovski oblasti energiarajatiste rünnakut katkes veevarustus president Volodõmõr Zelenski kodulinnas Krõvõi Rihis, teatasid ametnikud.

Ukraina õhutõrje kukutas alla 34 saabunud raketist 21, ütles õhujõudude ülem avalduses. Ühtegi tabatud rajatist ei tuvastatud nimeliselt – see on turvameede, mille eesmärk on takistada Venemaad oma rünnakute mõju kiiresti hindamast.

Zelenski ütles, et rünnaku trajektoorid ja eripärad on välja arvutatud nii, et selle ärahoidmine oleks võimalikult raske. "Iga laupäeval alla lastud rakett on märkimisväärne tulemus," ütles ta.