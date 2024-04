Dubai alustas maailma suurima lennujaama terminali ehitamist

Dubai teatas pühapäeval, et on alanud tööd uue terminali ehitamisega Al Maktoumi rahvusvahelises lennujaamas, millest saab Pärsia lahe emiraadi valitseja sõnul maailma suurim lennujaam.

Terminali tööde maksumus on pea 35 miljardit dollarit, ütles Dubai valitseja ja Araabia Ühendemiraatide peaminister šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum sotsiaalmeedias.

Kui lennujaam ühel päeval lõplikult valmib, suudab see vastu võtta 260 miljonit reisijat aastas, teatas valitsus.

Šeik Mohammed ütles, et lennujaamast saab suurima läbilaskega lennujaam maailmas ning et see tuleb viis korda suurem praegusest Dubai rahvusvahelisest lennujaamast, mis on maailmas üks tihedama lennuliiklusega.

Dubai tsiviillennundusameti presidendi ja lipulaev Emirates'i tegevjuhi šeik Ahmed bin Saeed Al Maktoumi sõnul on projekti esimene faas valmis 10 aasta jooksul ning see suudab vastu võtta aastas 150 miljonit reisijat.

Linna lähistele ehitatud Al Maktoumi lennujaam on saanud alates 2010. aastast endale vaid võrdlemisi väikese osa Pärsia lahe finantskeskuse lendudest. Võimud aga tahavad asendada sellega Dubai rahvusvahelise lennujaama, millel on praegu läbilaskevõime 120 miljonit reisijat aastas ning mille asukoht linna südames takistab laienemist.