Politsei tutvustas Tartus enda tööd

Raekoja platsil sai tutvuda nii erinevate politseiautode kui ka varustusega. Loomulikult ei puudunud ka politseikoerad. Lisaks said inimesed aga ka näiteks sõrmejälge anda.

Kohale tulnute arvates on väga tore, et politsei nii oma tööd tutvustab.

"Mina arvan, et see on väga oluline, et tuua inimestele lähemale see kogu töö ja näidata, et tegelikult kõik oleme inimesed. Siis näeme, kuidas ja millega tööd tehakse," rääkis Nadja.

"Pakub huvi, kuidas tänapäeval politsei töötab. Lastega värske õhu käes, ilm on ilus. Ma sain aru, et kiiruskaameraga saab pilti teha, läheme otsime selle üles," ütles Meelis.

Taaveti lemmikud olid aga politseiautod. "Sest nendel on vilkurid," selgitas poiss, miks talle politseiautod meeldivad, ja kinnitas, et teab ka vilkurite vajaduse tähtsust. "Sellepärast, et kõik tuleks eest politseilt. Et kõik autod laseks politsei läbi."

Politseikolonelleitnant Ottomar Virk ütles, et peamine põhjus sellise ürituse korraldamiseks on just näidata, et politsei on inimeste juures.

"Mida rohkem me näitame ja räägime, mida, kuidas me teeme, seda avatumad me oleme ja see kasvatab usaldust. Me tahame, et iga inimene, kes kuskil politseid näeb, tunneks teda oma sõbra ja abistajana. Et ta julgeks igas olukorras tulla, et lapsed ei kardaks. See on see peamine eesmärk," selgitas Virk.