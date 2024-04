Esmaspäeval tõuseb õhusoe üle 20 kraadi

Esmaspäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, sadu oodata pole ja paiguti võib olla udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Ka hommik püsib sajuta ja kohati veel udutab. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb vahemikku 7 kuni 11 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, hilisõhtul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla ka äikest. Õhtuks kagu- ja lõunatuul nõrgeneb ja pöördub edelasse. Sooja on 17 kuni 22, tuulepealsel rannikul vaid kuni 9 kraadi.

Mõnusalt kevadine tuleb ka ülejäänud töönädal. Teisipäeva öösel sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, kuid hommikuks sadu hõreneb ja vihma sajab vaid Kagu-Eestis. Öösel on sooja keskmiselt 9, päeval 17 kraadi. Kolmapäeva öö on sajune vaid Lõuna-Eestis ning päeval taanduvad hoovihmad ka seal. Öö on pisut jahedam, kuid päev sama soe kui teisipäeval. Neljapäev tuleb päikeseline, reede aga sajune. Soe püsib.