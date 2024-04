Oluline 29. aprillil kell 5.40:

- Economist: Ukrainas intensiivistuvad mobilisatsioonimeetmed;

- ISW: Ukraina väed taandusid Avdijivka rindelõigul asuvatest asulatest;

Economist: Ukrainas intensiivistuvad mobilisatsioonimeetmed

Ukrainas ei ole rindel piisavalt võitlejaid ja seetõttu mobilisatsioonimeetmed intensiivistuvad. Samal ajal suureneb ajateenistusest kõrvalehoidjate arv, kirjutas esmaspäeval väljaanne Economist.

Eelkõige vestlesid väljaande ajakirjanikud mitme Odessa elanikuga.

Näiteks ütles baarmen Aleksander, et ei soovi oma oma majast lahkuda, sest kardab, et sõjavägi võib järgmisena tema uksele koputada.

"Võite lahkuda, aga see on üheotsapilet. Võid minna eesliinile, aga see võib olla ka üheotsapilet. Või siis jääda siia ja elada hirmus," räägib mees.

Ka 24-aastane Vladislav alustas sõda veendunud patrioodina. Esimestel kuudel jälgis mees teateid Venemaa julmuste kohta ja tundis suurt soovi võidelda. Siis hakkasid tema ringi mehed lahkuma – nad läksid itta rindejoonele. Sõbrad, sugulased, isa ja kasuisa – kõik said sõjaväelasteks.

Vladislav hakkas saama kohutavaid uudiseid sõja tegelikkusest ja laskemoonanappusest. Paljud tema sõbrad surid. Nüüd manitseb Vladislavi perekond teda sõjast eemale hoidma. Mees kuulab nende nõuandeid ja varjab end.

"See ei ole sellepärast, et ma kardaksin võidelda, vaid sellepärast, et ma tean, mis seal toimub," väitis mees.

Väljaanne märgib, et teine ​​väljakutse on hiljutine mobilisatsiooni vanuse alampiiri langetamine 27-lt aastal 25-le aastale.

"See oli tungiv vajadus sõjaväe jaoks, kellel on raskusi rindejoone hoidmisega. Selle kõige olulisem säte on nõue, et kõik abikõlblikud mehed registreeruksid uude andmebaasi," kirjutas väljaanne.

ISW: Ukraina väed taandusid Avdijivka rindelõigul asuvatest asulatest

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Ukraina väed taandusid Avdijivka rindelõigul asuvatest asulatest.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles juba pühapäeval, et Kiievi positsioon rindejoonel on halvenenud ning Venemaa on viimasel ajal edenenud lahingutandril mitmel pool. Sõrskõi sõnul taandusid Ukraina väed Berdõtšist ja Semenivkast. Üks Vene blogija väitis juba 27. aprillil, et Vene väed suutsid piirkonnas läbi murda ning võivad Berdõtšis asuvad Ukraina väed ümber piirata. Venemaa kaitseministeerium väitis veel 28. aprillil, et Vene väed vallutasid Novobahmutivka asula.