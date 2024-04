Õiguskantsler soovitab vanusepiirid seadustes üle vaadata

Õiguskantsler märkis, et ÜRO lapse õiguste konventsioon ja Eesti põhiseadus eeldavad, et leitakse mõistlik tasakaal lapse osalusõiguse ning tema kaitsmise vahel.

"Ühest küljest vajab laps oma füüsilise ja vaimse ebaküpsuse tõttu erilist kaitset ja hoolt. Teisalt on laps iseseisev õigussubjekt, kellel on õigus osaleda tema kohta käivate otsuste tegemisel. Lähtuda tuleks sellest, et laps areneb ja seega suureneb ka tema otsustus- ja vastutusvõime. Mida rohkem on noorel teadmisi ja kogemusi ning mida arusaamisvõimelisem ta on, seda suurem on tema autonoomia ise oma õigusi teostada."

Vanusepiiride seadmisel tuleks õiguskantsleri hinnangul otsida kohast tasakaalu lapse kaitsevajaduse ja otsustusõiguse vahel. Ta tõi välja rea näiteid erinevatest vanuse alam-ja ülempiiridest.

"Linna- ja vallavolikogude valimistel on Eestis hääleõiguslikud 16-aastased noored. Erakonna liige peab olema vähemalt 18-aastane. Sellest nooremad võivad küll kuuluda erakonna noortekogusse, mis moodustatakse mittetulundusühinguna."

Veel tõi ta välja, et noorelt võetakse vastu küll gümnaasiumisse kandideerimise avaldus, aga vastuvõtmise taotlusele laieneb üldine kooli vastuvõtmise regulatsioon ehk taotluse peab tegema tema vanem.

"15-aastane võib osaleda halduskohtumenetluses, kuid haldusmenetluses ei või alaealine iseseisvalt toiminguid teha. Tsiviilkohtumenetluses on vähemalt 15-aastane menetlusvõimeline kõrvuti seadusliku esindajaga, samas kui iseseisev kaebeõigus võib olla vähemalt 14-aastasel."

Tervishoiuteenuste saamisel sõltub lapse iseotsustusõigus tema kaalutlusvõimest, mida hindab tervishoiutöötaja. Lapse isikuandmete töötlemisel lähtutakse üldjuhul vanema nõusolekust, kuigi töötlemine kaasneb mõnikord ka nendes olukordades, kus seadus muus osas noorele iseseisvalt otsustamise õiguse annab. Hoolitsusega seoses olgu näiteks toodud, et lapsetoetust saab kuni 19-aastaseks saamiseni, seevastu aga puudega lapse toetust ainult kuni 16-aastaseks saamiseni.

"Nende küsimuste aruteludesse on oluline kaasata noorte esindajad. Sealjuures ei peaks piirduma ainult erakondade noortekogudega, vaid kaasamine võib toimuda ka pöördudes noortevolikogude, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute või teiste üle-eestiliste noorteorganisatsioonide nagu 4H, gaidid, skaudid, kodutütred ja noorkotkad poole," leidis õiguskantsler Ülle Madise.