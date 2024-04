Bolti optsiooni keskmine väärtus oli 2022. aastal 89 eurot

Bolti kontsernil on omakapitaliga arveldatav osaoptsiooni programm, mille eesmärk on töötajaid motiveerida, parandades selle kaudu majandustulemusi ja võimaldades samas töötajatel saada kasu sellest, et nende töö tulemusel osade väärtus suureneb.

2023. aasta majandustulemusi pole Bolt veel avaldanud, kuid 2022. aasta aruande kohaselt oli neil 1,9 miljonit optsiooni. Optsioonide kaalutud keskmine õiglane väärtus nende andmise kuupäeval oli 2022. aastal võrdne 89,27 euroga. Kokku on nende optsioonide väärtus 171,3 miljonit eurot. Aasta varem oli optsiooni väärtus 85,46 eurot.

Mullu märtsis kirjutas ERR, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav jättis oma majanduslike huvide deklaratsioonis märkimata Boltis töötamise ajast alles olevad ettevõtte optsioonid.

Eelmisel nädalal jõudis teema taas rambivalgusesse, kui väljaanne Euractive kirjutas, et Bolt tegi MKM-i suunal agressiivset lobitööd ning osa suhtlusest käis läbi Särava.

Möödunud kolmapäeval nimetas Särav ERR-ile antud intervjuus talle jätkuvalt kuuluvaid Bolti optsioone väärtusetuks.

Bolti esindaja ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et see, milline on optsioonide reaalne väärtus, selgub siis, kui nad börsile peaksid minema, praegu on see aga hüpoteetiline. Optsioone on ettevõtte kinnitusel saanud enamik nende töötajaist osana kompensatsioonipaketist.

Bolti kontserni kuulus 2022. aasta lõpu seisuga 59 ettevõtet. Käive suurenes aastaga 152 protsenti 1,26 miljardi euroni.

Bolt tegutses 2022. aasta lõpu seisuga üle 40 riigis ja üle 500 linnas peamiselt Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Töötajaid oli 4126.