Meedia: Šoti esimene minister kaalub tagasiastumist

Suurbritannia meedia kirjutab, et Šotimaa esimene minister Humza Yousaf kaalub tagasiastumist.

BBC, The Times ja teised väljaanded teatasid, et Šoti Rahvuspartei (SNP) juht on tagasi astumas.

Eelmisel nädalal lõpetas Yousaf SNP Šoti parlamendis valitsuskoalitsiooni rohelistega. Valitsus loobus enne seda ambitsioonikatest sihtmärkidest üleminekuks nullemisioonile, mis rohelisi vihastas.

Opositsioonilised Šoti konservatiivid esitasid Yousafi vastu umbusaldusavalduse, hääletus toimub kolmapäeval. Yousafi valitsuse vastu on umbusaldusavalduse esitanud ka Šoti leiboristid.

Lisaks tooridele ja leiboristidele on Yousafi vastu lubanud hääletada ka liberaaldemokraadid. Rohelised on samuti korduvalt välistanud Yousafi toetamise umbusaldushääletusel, mis on sundinud teda otsima erakonna Alba ainsa parlamendisaadiku Ash Regani toetust.

Regan kuulus varem SNP-sse ja kandideeris 2023. aastal erakonna uue juhi valimisel Yousafi vastu.

Yousafi iseseisvusmeelsel SNP-l on Šoti 129-liikmelises parlamendis 63 kohta ehk enamusest kaks kohta vähem.