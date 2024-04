Hiiumaa vallavalitsus esitas Aivar Viidiku kohta kuriteoteate

Vallavanem Hergo Tasuja ütles Hiiu Lehele, et aprilli alguses sai Hiiumaa vallavalitsus vihje, et ühe osavalla kasutuses oleva kaardiga on tangitud isiklikuks otstarbeks. Vallvalitsus tegi päringu AS-le Jetoil, et kerkinud kahtlus ümber lükata või tõendada.

Politsei-ja piirivalveametile tehtud teate kohaselt on tänaseks endine Kärdla osavallavanem Aivar Viidik kahe viimase kuu jooksul kasutanud kahel korral isikliku auto tankimiseks kütusekaarti, mis mõeldud osavalla autode ja hooldustehnika kütusega varustamiseks.

Viidik kommenteeris teemat Hiiu Lehe sotsiaalmeedia kontol, kus tunnistas, et on tõesti kasutanud Kärdla osavalla kütusekaarti, kuid mitte isiklikuks otstarbeks, vaid ainult töösõitudeks, milleks see kaart tema sõnul ka on.

"Topeltarveid ega -aruandeid ma sellega seoses teinud ei ole - nii et kõik kulu on seotud olnud töösõitudega. Samuti ei ole tekitatud sellega seoses lisa- ega ülekulu. Kõik oma isikliku auto kasutused tööotstarbel olen ma teinud Hiiumaa ja Kärdla hüvanguks. Lisaks on tegemist selgelt poliitilise rünnakuga, kuna olen vallavanema tegevuse suhtes olnud kriitiline," kirjutas Viidik.

ERR on varem kirjutanud, et Hiiumaa vallavalitsus lõpetas 10. aprillil töösuhte Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval asus tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit Reha. Reformierakondlase Aivar Viidiku vabastamisele andis rohelise tule ka tema koduerakond, keda vallavanem Hergo Tasuja aprilli alguses koostöö lõpetamise plaanist teavitas.

Äriregistri andmetel on Viidik Reformierakonna liige 7. novembrist 2018. Viidik oli 27. jaanuarist 2021 kuni 18. juulini 2022 riigikogu liige. Hiiumaa valla Kärdla osavalla vanem oli ta 24. augustist 2022 kuni 9. aprillini 2024.

Aivar Viidik on töötanud ka Tartu linna avalike suhete juhina (ta on Tartu tunnuslause "Heade mõtete linn" autor), Eesti Ekspressi tegevtoimetajana ning Maalehe peatoimetajana.