Ilm läheb veidi jahedamaks

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde ning ulatub 2 kuni 8 meetrini sekundis. Sooja on 5 kuni 9, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Kagu-Eestis sajab hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 14 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna- ja Lääne-Eestis võib hoovihma sadada, on äikesevõimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 19, rannikul kohati 8 kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öösel on Lõuna-Eestis hoovihma võimalus. Sooja on 1 kuni 7, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadi. Päev on sajuta ning sooja tuleb 12 kuni 18, rannikul kohati 8 kraadi. Neljapäev on sajuta, öine õhutemperatuur on 1 kraadist 7 kraadini, päevane 12 kraadist 17 kraadini, rannikul on jahedam.

Reede pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada, laupäeval liiguvad vihmahood üle maa loodest kagu suunas. Sooja on mõõdukalt: öösel 3 kuni 9, päeval 12 kuni 18, rannikul kohati 7 kuni 8 kraadi.