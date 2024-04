Pärnu rannas käivad suvehooaja ettevalmistustööd

Viimaste päevade soojad ilmad on toonud Pärnu randa tunde, et nüüd on küll kohe suvi käes. Esmaspäeval võis rannas ja selle ümbruses näha usinaid töökäsi, mis andsid veel viimast lihvi enne hooaja algust.

"Täna algasid lõpuks liivasõelumistööd, kuna ilm võimaldab seda – liiv on kuivama hakanud, lumi on sulanud. /.../ Liivasõelumise eesmärk on, et liivast saaksid võõrkehad eemaldatud, peamiselt suitsukonid, kõrkjapraht, väikesed kivid. Sõelumine toimub üldjuhul 15 sentimeetri sügavuselt," selgitas Pärnu keskkonna ja heakorra peaspetsialist Kadri Kõresaar.

"Järgmisena saame paika panna rannapingid, kabiinid, laudteed ning ka prügikastid," lisas ta.

Kõresaare sõnu on eesmärk rand suvitajate vastuvõtmiseks korda saada 1. maiks.

Kuigi soojakraade oli Pärnus esmaspäeval ligi 20, siis mere poolt puhunud tuul naljalt jakki pealt ära võtma ei kutsunud. Siiski õnnestus rannajalgpalli väljakult leida ka julgemaid, kes särgigi seljast olid võtnud.

"Meil eksamieelne stressimaandamine siin, tambime palli veidi," ütles Reiko.

"Ei ole liiga palav ja ei ole külm ka. Päikest võiks rohkem olla, aga üldiselt mulle meeldib," ütles Ranel.

Teisipäeval pannakse rannas paika väikesel talvisel ravikuuril olnud rannaelevant.