Sõja 797. päev: Ukraina andmeil tegi Venemaa ööpäevaga ühe raketi- ja 29 õhulööki

Oluline 30. aprillil kell 22.16:

- Ukraina: Venemaa sooritas ööpäevaga ühe raketi- ja 29 õhulööki;

- Zelenski: peame kiirendama relvade tarnimist rindel sõdivatele sõduritele;

- Norra suurendab tänavust abi Ukrainale;

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused;

- Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi;

- Zelenski sõnul saab Venemaa rünnakuplaanid peatada;

- Ukraina hävitas nädalavahetusel droonirünnakuga Krasnodari krais asuval sõjalennuväljal liugpommide lao.

Ukraina: Venemaa sooritas ööpäevaga ühe raketi- ja 29 õhulööki

Ukraina kindralstaabi teatel sooritas Venemaa sooritas ööpäevaga ühe raketi- ja 29 õhulööki. Samuti andis Venemaa raketisüsteemist MLRS 109 lööki Ukraina vägede positsioonidele ja erinevatele asundustele.

Zelenski: peame kiirendama relvade tarnimist rindel sõdivatele sõduritele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Ukraina vajab oma partnerite relvatarnete olulist kiirendamist, et tema väed saaksid mitmes rindejoone sektoris vastu astuda edasitungivate Vene vägedele.

Norra suurendab tänavust abi Ukrainale

Norra valitsus suurendab oma tänavust toetust Ukrainale seitsme miljardi Norra krooni ehk 590 miljoni euro võrra.

Norra peaminister Jonas Gahr Störe ütles, et kokku toetab riik Ukrainat sel aastal 22 miljardi krooniga (1,9 miljardit eurot).

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli ööl vastu teisipäeva kuulda plahvatusi. Plahvatusi oli kuulda Simferopolis ja Džankois, tunniks suleti ka Kertši sild, vahendas Ukrainska Pravda.

Briti luure: ukrainlased hävitasid Vene lennukipommide lao

Ukraina hävitas 27. aprillil korraldatud droonirünnakuga Venemaal Krasnodari krais asuva Kuštševskaja sõjalennuväljal liugpommide lao, teatas Briti luure teisipäeval.

"Kuštševskaja lennuväljal on mitu Venemaa sõjalennukit, sealhulgas Su-34 ja Su-35S, mida kasutatakse iga päev löögioperatsioonidel Ukraina esipositsioonide vastu, sealhulgas liugpommide heitmiseks. Avalikest allikatest pärit videol paistab mitu lennuvälja laos hävitatud liugpommikomplekti," seisab Suurbritannia kaitseministeeriumi sotsiaalvõrgustikku X postitatud kokkuvõttes.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/F5Zc0CXcAz #StandWithUkraine pic.twitter.com/NdVWZJVbdX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 30, 2024

Briti luure andmetel teatas Vene kaitseministeerium 66 drooni allatulistamisest, mis Ukraina näitab rünnaku ulatust, mis tabas mitte ainult Kuštševskaja sõjaväelennuvälja, vaid ka kahte Krasnodari krai naftatehast.

"Vene Kuštševskaja ja mitme teise õhujõudude baasi hävitajad teevad tavaliselt 100–150 väljalendu päevas, kusjuures märkimisväärne osa neist tulistab moona mööda kogu rindejoont, samal ajal kui Venemaa püüab saavutada läbimurret puhtalt tulejõuga," öeldakse teates.

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi. Muu hulgas sisaldas uus pakett Skynexi suurtükiväesüsteemi, õhutõrjesüsteemide rakette, laskemoona tankidele Leopard 2 ja 155 mm mürske.

Ühtlasi anti ukrainlastele 10 soomustransportööri Marder koos laskemoona ja varuosadega. Lisaks andis Saksamaa Ukrainale 2000 varjumisvõrku, 2000 vihmamantlit ja 100 000 esmaabikomplekti.

Zelenski sõnul saab Venemaa rünnakuplaanid peatada

Venemaa rünnakuplaanid saab peatada, kuid Ukraina vajab selleks piisavalt partnerite toetust, sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma esmaspäevaõhtuses videopöördumises, mida vahendas uudisteagentuur Ukrinform.

"Täna rääkisime NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga peetud kõnelustel palju tõhususest. Õigeaegne relvade tarnimine meie sõduritele ning õigeaegsed ja piisavad õhutõrjelahendused Ukraina jaoks on see, mida me praegu vajame, et kaitsta elusid. Pealegi on meie partneritel tõesti olemas kõik vajalikud süsteemid ja neil on tõesti kõik vajalik relvade kvaliteet, et meie sõdurid saaksid palju tõhusamalt tegutseda," rääkis riigipea.

Zelenski tõi eelkõige välja raketisüsteemid Patriot ja kaugmaarelvad, mis suudavad hävitada Venemaa logistika.

Venemaa jätkab samal ajal Ukraina tsiviiltaristu pommitamist. Venemaa pommitab Odessat pidevalt rakettide ja droonidega. Musta mere äärne sadamalinn on Ukraina ekspordi jaoks oluline.

Ukraina sadamalinnas Odessas sai esmaspäeval Vene raketirünnakus surma vähemalt viis ja haavata kaheksa inimest, teatas oblasti sõjakuberner Oleh Kiper.

Bahmuti lähistel võitlevad Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP/Alex Babenko

Islandi parlament võttis vastu Ukraina pikaajalise toetamise otsuse

Islandi parlamendis Alþingiis kiideti ülekaaluka häälteenamusega heaks välisministri esitatutud Ukraina pikaajalise toetuse otsuse eelnõu aastateks 2024-2028, teatas teisipäeval Islandi valitsuse pressiteenistus.

Välisminister Þórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir tervitas otsuse heakskiitmist.

"Tugev toetus Ukrainale on Islandi ja Euroopa kõige olulisem julgeolekumure. Rahvusvaheline õigussüsteem, millel põhinevad meie julgeoleku- ja eluohutusstandardid, on Venemaa jõhkra sissetungi tõttu Ukrainas ohus. Seetõttu peame andma oma panuse, et kaitsta Ukrainat otsustavalt ja konkreetselt," ütles minister.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 468 720 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 7307 (+22);

- jalaväe lahingumasinad 14 046 (+39);

- suurtükisüsteemid 12 011 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1053 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 779 (+1);

- lennukid 348 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9531 (+3);

- tiibraketid 2126 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 142 (+33);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1977 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.