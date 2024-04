Oluline 30. aprillil kell 5.40:

- Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused;

- Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi;

- Zelenski sõnul saab Venemaa rünnakuplaanid peatada.

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid taas plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis oli ööl vastu teisipäeva kuulda plahvatusi. Plahvatusi oli kuulda Simferopolis ja Džankois, tunniks suleti ka Kertši sild, vahendas Ukrainska Pravda.

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi. Muu hulgas sisaldas uus pakett Skynexi suurtükiväesüsteemi, õhutõrjesüsteemide rakette, laskemoona tankidele Leopard 2 ja 155 mm mürske.

Ühtlasi anti ukrainlastele 10 soomustransportööri Marder koos laskemoona ja varuosadega. Lisaks andis Saksamaa Ukrainale 2000 varjumisvõrku, 2000 vihmamantlit ja 100 000 esmaabikomplekti.

Zelenski sõnul saab Venemaa rünnakuplaanid peatada

Venemaa rünnakuplaanid saab peatada, kuid Ukraina vajab selleks piisavalt partnerite toetust, sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma esmaspäevaõhtuses videopöördumises, mida vahendas uudisteagentuur Ukrinform.

"Täna rääkisime NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga peetud kõnelustel palju tõhususest. Õigeaegne relvade tarnimine meie sõduritele ning õigeaegsed ja piisavad õhutõrjelahendused Ukraina jaoks on see, mida me praegu vajame, et kaitsta elusid. Pealegi on meie partneritel tõesti olemas kõik vajalikud süsteemid ja neil on tõesti kõik vajalik relvade kvaliteet, et meie sõdurid saaksid palju tõhusamalt tegutseda," rääkis riigipea.

Zelenski tõi eelkõige välja raketisüsteemid Patriot ja kaugmaarelvad, mis suudavad hävitada Venemaa logistika.

Venemaa jätkab samal ajal Ukraina tsiviiltaristu pommitamist. Venemaa pommitab Odessat pidevalt rakettide ja droonidega. Musta mere äärne sadamalinn on Ukraina ekspordi jaoks oluline.

Ukraina sadamalinnas Odessas sai esmaspäeval Vene raketirünnakus surma vähemalt viis ja haavata kaheksa inimest, teatas oblasti sõjakuberner Oleh Kiper.