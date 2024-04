Kreekas hotelli pidanud abielupaar aitas GRU-l korraldada Tšehhi plahvatusi

Nikolai ja Elena Šapošnikov ostsid 2009. aastal 275 000 euro eest Kreeka rannikule villa ja kolisid aasta hiljem sinna sisse. Nad avasid seal võõrastemaja, Vene opositsioonilise väljaande The Insider andmetel hakkas seda asutust siis kasutama Venemaa sõjaväeluure GRU.

2014. aastal korraldas GRU plahvatused Tšehhis asuvas laskemoonalaos, et takistada nii relvatarneid Ukrainasse. Väidetavalt aitasid Šapošnikovid seda rünnakut läbi viia ning nad olid otseses kontaktis Tšehhi laskemoonalao pommitamise eestvedaja Andrei Averjanoviga, vahendas The Telegraph.

Kindral Averjanov on GRU üksuse 29155 ülem. Sama üksusesse kuulusid ka Salisbury rünnaku eest vastutavad agendid Anatoli Tšepiga ja Aleksander Miškin. Tšehhi politsei teatel olid Tšepiga ja Miškin segatud ka laskemoonalao plahvatuse korraldamisse.

Tšehhi võimude teatel oli plahvatuste taga GRU üksus 29155, lõhkekehad panid ladudesse Miškin ja Tšepiga. Šapošnikovid aitasid neil ladudele ligi pääseda.

The Insideri uuring tuvastas, et Elena Šapošnikov oli otseselt seotud üksusega 29155. Tema perekond pakkus Vene agentidele nii logilistilt tuge kui ka varjupaika. Perekond kogus Moskva kasuks veel ka luureandmeid.

Nikolai Šapošnikov oli Nõukogude armee ohvitser, hiljem töötas relvafirmas Imex. Šapošnikovide poeg Pavel oli kunagi Tšehhis tegutsenud vasakpoolse partei liige ning läks hiljem samuti Imexi tööle.

Perekonna pillav elustiil pälvis lõpuks Tšehhi võimude tähelepanu. Tšehhi võimud avastasid, et Elena Šapošnikovile kuulus Marshalli saartel registreeritud firma ning tal oli veel kaks pangakontot Šveitsis.

Šapošnikovid ise väidavad, et nad ei teadnud, et üksuse 291155 liikmed on seotud riikliku terrorismiga. Nad leiavad, et nende Venemaa tausta tõttu kiusatakse neid taga.

Andmed viitavad aga ka sellele, et Šapošnikovide villa läheduses viibis mitmel korral ka Averjanov isiklikult ning meedia teatel kasutasid Vene agendid võõrastemaja baasina. 2023. aastal taotlesid Tšehhi võimud Šapošnikovide väljaandmist. Nikolai Šapošnikov suri veebruaris, tema abikaasa viibib endiselt Kreekas.