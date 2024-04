Linnapea Ossinovski umbusaldus kukkus läbi

Keskerakonna ja EKRE saadikute esitatud umbusaldusavaldust toetas teisipäevasel erakorralisel linnavolikogu istungil 39 saadikut, linnapea umbusaldamiseks oleks 79-liikmelises volikogus olnud vaja vähemalt 40 saadiku toetus. Istungil osales 41 saadikut.

Volikogu Keskerakonna ja EKRE saadikud leidsid umbusalduse avaldamise eelnõus, et 14. aprillil toimunud Tallinna linnapea valimistel rikuti valimiste üht keskset põhimõtet – salajasuse printsiipi.

Keskerakond teatas oma kahtlustest nädal peale linnapea valimist, kui fraktsiooni liikmed palusid üle kontrollida hääletuse sedelid. Tallinna koalitsiooni esindajad eitasid, et neil oli kokkulepe, kuidas hääletussedelit täita.

"Linnapea valimiste hääletuse kolmas voor ei olnud salajane, sest neli fraktsiooni kasutasid hääletusel koodi, et tuvastada, kas nende liikmed hääletasid vastavalt kokkuleppele," märkisid umbusaldajad.

Nad taunisid allakirjutanud salajaste valimiste printsiibi eiramist ja märgivad, et selliselt valitud linnapeal pole usaldust Tallinna linnavolikogus ega ka Tallinna elanike silmis.

"Eesti pealinna saab juhtida linnapea, kes on valitud euroopalikke demokraatia põhimõtteid austades. On vastuvõetamatu, et ebaausate võtetega valitud ja sel moel oma positsiooni kindlustav linnapea jätkab Tallinna linnavalitsuses," märgiti avalduses.

SDE, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 võimuliidul on Tallinna volikogus ülinapp enamus.