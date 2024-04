Välisministri sõnul on GPS-signaali segamine Venemaalt Eesti-vastane hübriidrünnak, mis seab ohtu meie julgeoleku ja seda ei kavatseta sallida. Millised on Eesti ja liitlaste vastusammud? Ja kuhu on valitsus jõudnud kärpekavaga? ETV "Esimeses stuudios" on täna välisminister Margus Tsahkna.