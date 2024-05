Nõukogude armee vastane protestilaine Eestis 1989. aastal

Sõjalist jõudu eestlastel Nõukogude armee vastu panna ei olnud, kuid ilmnes, et teatud ajal võib sõjalist edu saavutada ka täiesti rahumeelsete vahenditega. ERR.ee avaldab algselt ajakirjas Sõdur ilmunud artikli.

Metsavendade relvastatud vastupanu ei olnud suutnud okupatsiooniväge Eestist välja tõrjuda, metsavendlus oli kaotanud jõu juba 1950. aastate lõpuks. Väliseestlus ja ka teisitimõtlejate liikumised Eestis nõudsid küll läbi aastakümnete okupatsioonivägede väljaviimist, kuid neil puudus reaalne teadmine, kuidas seda teha.

1988. aastal nägime protestiliikumise kujunemist Nõukogude armee vastu Eestis, mille kõrghetkeks oli 1989. aasta. Tollal aktiveerusid esmalt sõltumatud noored, misjärel toimus naisteliikumiste protest leedulase Arturas Sakalauskase kaitseks, ajakirjandus avanes nn dedovštšina teemadele, toimus militarismivastane kolmas sõltumatu noortefoorum ja tegevust alustas liikumine Genf-49.

1990. aastal said juba ka kohalikud omavalitsused aru, et poiste saatmine Nõukogude armeesse tuleb ära lõpetada. Esimesena keelustas selle Tartu linnavolikogu 1990. aasta alguses. Asuti looma tööteenistust Nõukogude armee teenistusest keeldujatele, tegevust taasalustas kaitseliit ja selle kõrval loodi kodukaitse, alles 1991. aasta lõpus hakati tegelikult taastama Eesti kaitseväge.

1988. aasta protestid ja provokatsioonid

1987. aastal nägime Eestis esimesi meeleavaldusi turvalise elukeskkonna ja ajaloolise tõe nõudmiseks, kuid okupatsiooniarmee vastu hakati tõsiselt meelt avaldama aastal 1988.

Protesti ajendiks sai kõigepealt Nõukogude armee sõjakomissariaatide kaasamine teisitimõtlejate tagakiusamisse enne 2. veebruari 1988 protestimeeleavaldust Tartus, kui selle korraldajad Heiki Ahonen, Viktor Niitsoo, Jüri Adams, Urmas Inno ja Andres Mäe kamandati kiirkorras kordusõppustele ja isoleeriti. Avalikkus küll sellevastast protesti ei kuulnud, sest ajakirjanduses kehtiv tsensuur välistas selle.

Tartus toimunud muinsuskaitsepäevadel 14.–17. aprillil 1988 nähti esimest korda avalikult jälle sinimustvalgeid lippe lehvimas. Neil päevil toimus ka avalik protestirongkäik Raadi sõjaväelennuvälja juurde, millel osales ligemale 6000 inimest loosungitega "Raadi vabaks!" ja "Lennuväli, lenda ära!". Korraldajad said selle eest kohalikelt võimudelt ja ajakirjanduses korralikult sugeda, aga samas oli tekkinud ka noorterühmitus nimega Eesti Relvavabaks. Raadi mõis seisis juba aastaid varemetes, sõjalennuvälja viis Venemaa Raadilt ära alles aastal 1992.

14.–15. maini 1988 toimus esimene roheliste rattaretk "Kuidas elad, Virumaa?", mille ajal viidi ligemale 1500 ratturit Tapa sõjaväelennuvälja naabruses kraavi voolavat lennukikütust vaatama. Kolm nädalat hiljem toodi ka roheliste koosolekule Tallinnas Linnahalli treppidele ämbritega kaevuvett Tapalt, mis tikuga läidetuna leegi üles võttis.

Nõukogude armee osutus üheks suurimaks keskkonna reostajaks, mistõttu oli roheliste protest enesestmõistetav. Rohelise liikumise aktivistid Tartus tegelesid sellega, et Raadi teema püsiks endiselt üleval, ka teistes piirkondades nägime aga tärkavat vägivallatut protesti sõjaväeobjektide vastu.

Esimesel sõltumatul noortefoorumil Tallinnas 4. juunil 1988 kõneles liikumise Eesti Relvavabaks esindaja Andres Murdvee. "Sõjavägi on meil riik riigis, selle üle puudub üldsuse kontroll. Meil puuduvad andmed selle kohta, mil määral on kahjustunud elukeskkond sõjaväe tegevuse tagajärjel. Me ei suuda mõõta noorte meeste arengule tehtud kahju," ründas Murdvee okupatsiooniarmeed (seda terminit küll kasutamata). Ta nõudis, et Eesti NSV-s tuleb kaotada: tuumarelv; kõik väeliigid peale piiri- ja korravalve; majanduslik toetus NSV Liidu sõjaväele; sõjapropaganda; sõjatööstus; sõjaväekohustus; sõjaline õpetus; ALMAVÜ ehk armee, lennuväe ja merelaevastiku abistamise vabatahtlik ühing.

Paraku ükski neist nõudmistest ei jõudnud foorumi lõppdeklaratsiooni. Kuni polnud veel selge, kas Eesti üldse suudab uuesti vabaneda, mõeldi vaid Nõukogude armee neutraliseerimisele ja roheliste patsifism oli seega tõhusaim loosung. Armeed avalikult rünnata polnud veel kombeks.

Eesti rahvusliku sõltumatuse partei (ERSP) asutamise ettepanekus 21. jaanuaril 1988 nõuti, et Eesti kodanike sõjaväeteenistus peab toimuma Eesti pinnal ja Eesti keeles, selle kõrvale tuleb seada ka alternatiivne tööteenistus. Sama aasta augustis taotles ERSP oma memorandumis rahvusvahelist tuge okupatsioonivägede väljaviimiseks ja Nõukogude sõjaväebaaside väljaviimiseks Eestist.

Oktoobris 1988 vastu võetud Eestimaa rahvarinde üldprogramm toetas küll desarmeerimist ja ühiskonna demilitariseerimist, tuumavaba Eestit ja massihävitusrelvade väljaviimist, aga okupatsioonivägede väljaviimine nende programmi 1988. a veel ei kuulunud. Valitsev kommunistlik partei tegi ka kõik võimaliku, et seda teemat maha vaigistada.

1988. aasta suvel olid okupatsiooniarmeevastase protesti eestvedajaiks mitmesugused sõltumatud noorterühmitused. Ain Varese juhitavad Sakala Sõltumatud avaldasid meelt okupatsiooniarmee vastu Viljandis 14. juunil ja 14. augustil 1988, Ain Saare juhitav Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonn nr 1 aga Võrus 26. juulil. Korraldajad said selle eest trahvi ja ajakirjanduse tsensuur tegi kõik selleks, et avalikkus neist midagi ei kuuleks.

Ka okupatsiooniarmee vaikis, küll aga korraldas kaks suuremat provokatsiooni. Esmalt levitati augustis 1988 vägivalda õhutavaid venekeelseid lendlehti Viljandis ja septembris provotseeriti noortekampade lööming Võrus nn Suvorovi linnaosas (s.o Taara kasarmute juures), mille ilmselgelt algatasid okupandid. Kuid võit, mis saavutati viljandlaste hirmutamise ja Ain Saare Eestist väljasaatmisega, jäi lühiajaliseks.

Millalgi 1988. aasta novembris on Tartus alustanud rakendusspordiselts Tarapita (või Tharapitha) Kalle Elleri eestvedamisel, kuid tulevast kaitseliitu püüti koguni üle aasta taastada saladuskatte all. Tartus juhtis Tarapita tegevust Meelis Säre, Raplas Manivald Kasepõld. 17. veebruaril 1990 astuvad Tarapita rühmad juba avalikkuse ette Eesti kaitseliidu taasasutajatena. Ettevalmistusi tehti täieliku saladuskatte all, samas kui Nõukogude armee vastast protesti 1989. aastal juhtisid pigem teised liikumised.

1989. aasta protestilaine

1989. aasta on tuntud isemajandava Eesti juurutamise, kodanike komiteede liikumise ja 23. augusti Balti ketiga. Kuid sellesse aastasse jäi ka kaks võimsaimat Nõukogude armee vastast protestilainet Eestis: esimene veebruarist aprillini 1989 ja teine alates oktoobrist 1989. Ka jaanuaris 1989 asutatud Eesti Tšernobõli komitee kandis endas protesti reservväelaste kiirgustsooni saatmise vastu, aga nemad siiski vajasid jätkuvat koostööd armeega, et oma liikmetele seaduslikku tuge leida.

Suurim protestimeeleavaldus Nõukogude armee vastu toimus 1989. aasta 23. veebruaril Leedus. Kuigi Eesti ajakirjandus vaikis sündmuse täielikult maha, jõudis leedulaste protest siiski ka Eestisse, juba veebruari alguses kerkinud protestilainega leedulase Arturas Sakalauskase kaitseks.

Tegemist oli küll vastuolulise protestiga, sest Sakalauskas oli ajateenija, keda Nõukogude armees oli nii kaua mõnitatud, kuni ta 1987. aasta 24. veebruaril haaras relva ja kaheksa kaaslast tappis. Üleliiduline ajakirjandus kirjutas tema juhtumist juba 1987. aastal, kuid suurema kella külge läks asi Baltimaades 1989. aasta alguses, mil esmalt Leedus, seejärel ka Lätis ja Eestis hakati nõudma tema õigeksmõistmist.

Eestis olid Sakalauskase kaitseks korraldatud protestide eestvedajaiks naisteliikumised. Põlvamaa naiste selts võttis sõna Sakalauskase kaitseks 7. veebruaril 1989, järgnes Tartu sõduriemade ühenduse avaldus 7. aprillil, millega nähti tema juhtumis süstemaatilise Baltikumist pärit noormeeste tagakiusamise tagajärge Nõukogude armees. 3. aprillil 1989 korraldati Tartus Barclay platsil ka Tartu naiste ühenduse meeleavaldus Sakalauskase kaitseks.

27. veebruaril 1989 algas üleliiduline kampaania sõjalise õppe vastu ülikoolides, järgmistel kuudel nähti hulganisti pikette sõjakomissariaatide ja sõjaliste kateedrite ees kõrgkoolides Vladivostokist kuni Kaliningradini välja. Tartus oli ülikooli ajalehes sõjalise kateedri vastu juba kaks aastat varem protestinud Ivo Rull, nüüd hakkas protest lõpuks ka vilja kandma. 3. märtsil 1989 ühines protestiga ka Tartu ülikooli komsomolikomitee.

Verstapostiks kujunes 21. märts 1989, mil ajalehes Noorte Hääl ilmus Madis Jürgeni artikkel "Lõuad pidada ja edasi teenida", rääkides avameelselt dedovštšinast ja sellega kaasnevast vägivallast eriti Baltikumist pärit ajateenijate vastu, vesteldes anonüümseks jäänud ajateenija Matiga. Sama päeva, 21. märtsi 1989 õhtul laskis Eesti televisioon eetrisse Leedu dokumentaalfilmi "Tellislipp", mis rääkis lahti Sakalauskase juhtumi.

Samasse aega jäid ka Toomas Sildami reportaažid Nõukogude armee lahkumise kohta Afganistanist ja Afganistani sõjas 1979–1989 langenud Eesti elanike nimekirja avaldamine. Nüüdsest polnud protest enam vaid sõltumatute noorte, ERSP, roheliste ega naisteliikumiste päralt. Isegi Pärnu linna ja rajooni komsomolikomiteed nõudsid juba Sakalauskase õigeksmõistmist (tegelikult lõppes asi kuulsusetult: selleks et Sakalauskast vangi mitte panna, tunnistati ta vaimuhaigeks – toim).

Samal ajal pandi järjest vangi ka noormehi Eestist, kes peamiselt usulistel põhjustel keeldusid Nõukogude armees teenimast ja viimased neist vabanesidki alles siis, kui Eestis oli juba võim vahetunud. Poliitilistel põhjustel keelduja, endine poliitvang Heiki Ahonen saadeti 1988. aasta veebruaris jõuga riigist välja.

Veresaun Gruusias

Aprilli alguseks 1989 nägime Eestis juba üleüldist protesti Nõukogude armee vastu. 7. aprillil andis endast teada Eesti kodanike kaitse ühendus, kutsudes kõiki, kes on otsustanud mitte alluda sõjakomissariaadi kutsetele või muul viisil keelduda sundvärbamisest NSV Liidu armeesse, kolmandale sõltumatule noortefoorumile Tartus 15. aprillil.

Samal ajal tegid oma üleskutseid armeeteenistuse kohta ka igasuguseid rühmitusi koondav Tallinna koostöötoimkond ja 15. aprillil isegi ELKNÜ keskkomitee Eestis. Komsomoli juhtkond oli hädas laiali laguneva organisatsiooniga ja kuigi nad ei julgenud enam vastu olla, virises nende häälekandja Noorte Hääl ennekõike selle üle, et kommunistide poolt põlatud ERSP oli protestiliikumise liidriks tõusnud.

9. aprillil 1989 toimus veresaun Gruusias, kus Nõukogude armee sõjaväeringkond saatis sõdurid sapöörilabidatega meeleavaldajaid laiali ajama, mille tagajärjel sai surma vähemalt 19 inimest. Nüüd jõudis sõjaväevastane protest isegi NSV Liidu rahvasaadikute kongressini, kuigi rünnakukäsu andnud Taga-Kaukaasia sõjaväeringkonna ülemat kindral Igor Rodionovit massimõrva eest keegi ei karistanud, temast sai hoopis rahvasaadik ja aastail 1996–1997 veel Venemaa kaitseminister.

Juba 1988. aasta Raadi meeleavaldusest alates oli Tartus hoogu kogunud "Eestimaa relvavabaks" liikumise variant nimega "Ülikool relvavabaks". Noortefoorumi eel tulid tudengid tänavaile meelt avaldama, kui nn 10. aprilli liidu aktivistidena Indrek Kannik ja Ivo Rull ülikooli sõjalise kateedri ees näljastreiki alustasid. Nende ja kogu noorteliikumise protest kandis lõpuks vilja, sest 28. aprillil 1989 muudeti sõjaline õpe ülikoolis vabatahtlikuks.

11. aprillil 1989 Nõukogude armee vastasel miitingul Tallinna Raekoja platsil kõnet pidanud Aldo Roomere kuulutas: "Meil on kohutav sõjaväemonstrum, mille suurus ületab ei tea mitu korda kõik meie kaitsevajadused. See on ründe-, mitte kaitsearmee. /…/ On sündinud midagi veel palju hirmsamat, see on nimelt militaristlik mõttelaad, militaristlik käitumine ja suhtumine, mis on tunginud pea igasse meie elu valdkonda. /…/ Meil valitseb üks vastik redel kindralist reameheni, kus kindral joob alati konjakit ja reamees saab alati peksa. /…/ Me ei taha enam oma maal näha okupatsioonivägesid."

Tema sõnu lugedes tuleb aru saada, et Nõukogude armee oli lokkava kuritegevuse ja korralageduse sünonüümiks, kus Baltimaadest pärit noormehi reeglina mõnitati, mispärast väljus protest patsifismi piiridest, omandades juba üleüldise vabadusvõitluse iseloomu. Eestis toimuv ei erinenud vähimalgi määral nendest meeleavaldustest, mida nähti Lätis, Leedus, Taga-Kaukaasias ja mujal NSV Liidu kontrollitud aladel.

Kolmas noortefoorum Tartus

Sõltumatute noorte liikumine oli kujunenud protestiks valitseva kommunistliku partei ja selle noorteorganisatsiooni (ELKNÜ) katsete vastu igasugust noorte tegevust kommunistliku kontrolli all hoida. Seega pole ka imestada, et enamik nõukogude ajakirjandusest üritas toimuva maha vaikida, komsomoli häälekandja Noorte Hääle ajakirjanikelt kuulis peamiselt vaid virinat nii 1988. aastal toimunud esimese ja teise ning 1989. aastal toimunud kolmanda ja neljanda sõltumatu noortefoorumi tulemuste üle.

"Sõjavastane Tartu" tervitas seekord noortefoorumile saabunud rahvast 15. aprillil 1989, kuna Nõukogude armee vastaseid meeleavaldusi toimus linnas pea iga päev. Foorum teemal "Desarmeerimine ja demilitariseerimine" toimus Vanemuise tänava õppehoone ringauditooriumis Tartus. Kolmandat sõltumatut noortefoorumit Tartus avades teatas ERSP Tartu piirkonna liider Andres Mäe, et tänu protestikampaaniale on Eesti noored arenenud riigi alamatest tulevikuriigi kodanikeks. Vastutust oma riigi ees tunti isegi siis, kui see oli okupeeritud.

Komsomolilehe Noorte Hääl ajakirjanikud Toomas Sildam ja Ingrid Eylandt olid aga veendunud, et tegemist olevat ummikseisuga, sest iga kolmas-neljas esineja esindas foorumil ERSP-d või kristlikku liitu. Kolmanda noortefoorumi otsuseid ajakirjanduslik tsensuur läbi ei lasknud. Komsomoli liikmeskond lagunes 1989. aasta jooksul juba laiali, alles jäi vaid juhtkond ja see polnud võimeline enam noori kõnetama.

ERSP Teatajas nr 1/1989 ilmunud lõppdokumendis nõudis III sõltumatu noortefoorum sundmobilisatsiooni (sh kutsealuste armeesse võtmise) peatamist, käsitles keeldumist sõjaväeteenistusest (NSVL-i armees) kui moraalselt ja juriidiliselt õigustatud tegu, protesteeris mobiliseeritute deporteerimise (s.o mujale NSVL-i teenima saatmise) vastu, tegi ettepaneku sõltumatu NSVL-i armee inimõiguste vastaste kuritegude avalikustava komisjoni moodustamiseks, nõudis armeeteenistuste eest keeldujate vabastamist ja rehabiliteerimist. Seejuures mainiti juba alustena ka Genfi 1907. ja 1949. a konventsioone.

Noortefoorumi lõppakordina korraldati 16. aprillil 1989 veel sümboolselt militarismi matused Tartus. "Militarism kujutas endast vanamehe topist, mis oli asetatud kaitsevärvi kirstu. Pärjaks oli roostes okastraadist kera, mille külge kinnitusid kaks punast värvi leinalinti, kirjaga SA. Matus algas Toomkiriku varemete vastast Kassitoomelt, sealt suundusime kirstuga kadunu kodu juurde (sõjakomissariaat). Peale seda tegime linnas suure ringi, et surnu ei oskaks oma kodukohta enam tagasi tulla. /…/ Kirst sai hauda lastud suure kolksuga (nagu lasti hauda ka tema suure juhi Brežnevi kirst). Haud sai kinni aetud suure buldooseriga, et haud maaga tasa oleks," kirjeldas sündmust Tallinna sõltumatu maleva liige Heikki Riim omakirjastuslikus väljaandes Räwala.

Liikumine Genf-49

Genf-49 reklaam Heiki Suurkase kogust. Autor/allikas: Heiki Suurkask

Algatus, et okupeeritud riikide kodanikud peaks Genfi 1949. aasta konventsiooni alusel üldse keelduma teenistusest Nõukogude armees ja selleks sõjaväepiletid tagasi andma, on tulnud Lätist. 29. oktoobril 1989 oli Riias Baltikumi ühiskondlike liikumiste ja parteide nõupidamine, kus otsustati algatada liikumine Genf-49 (Ženeva-49).

Eestis oli idee maaletoojaks ERSP juhatuse liige Eve Pärnaste, kes meenutab 2023. aasta lõpus: "See oli ühel koosolekul (Tallinna koostöötoimkonnas – toim), kui ma võtsin mitu korda lühidalt sõna ja kordasin, et lätlastel on Genf-49 olemas, peame Eestis ka looma, ja siis võtsid ka mehed vedu ja toimkond loodi. Ma ise kuulusin ka toimkonda ja midagi ma seal ka korraldasin."

Liikumise algatustoimkonda kuulusid Eesti kristlik-demokraatlik liit (Tiit Alte), Eesti muinsuskaitse selts (Katrin Linde), Eestimaa rahvarinne (Rein Tamme), Eesti rahvusliku sõltumatuse partei (Eve Pärnaste), Eesti roheline liikumine ja Eesti roheline partei (Jüri Liim), Tallinna sõltumatu malev (Randam Feldberg) ja ühendus Res Publica (Erik Boltowsky). Kohalikud keskused asutati esmalt Virumaal, Pärnus, Tallinnas, Hiiumaal.

Kuna esimene ülemaaline koostöötoimkondade nõupidamine 30. oktoobril 1989, kus pandi alus liikumisele Genf-49 Eestis, toimus Tallinna Mererajooni rahvarinde ruumides, sai liikumine selja taha ka rahvarinde ajalehe Vaba Maa. Kõige aktiivsemalt aitasid liikumisele kaasa ennekõike rohelised, kodanike komiteed, sõltumatud noorterühmitused, mõnes maakonnas ka rahvarinne.

Tallinnas ja Harjumaal oli peamine eestvedaja Aegviidu roheline ja muinsuskaitsja Jüri Liim, kes pani kontori üles Mererajooni rahvarinde staabis Gogoli ehk Raua tn 1 (kus ka selle artikli autor käis tal abiks dokumentide vastuvõtmisel). Tartus oli põhiline eestvedaja roheliste liige Aleksei Lotman. Läänemaal olid eestvedajad näiteks Heiki Kranich ja Tiit Sau, Virumaal Tiit Alte, Saaremaal Mehis Pupart, Valgas Maimor Vill, Võrus Kalmer Vaindlo, Põlvas Lembit Luik, Pärnus Johannes Kass ja Asso Kommer jne. Nagu näha, esindasid nad mitmesuguseid liikumisi.

Genf-49 käimalükkamine ei läinud tõrgeteta, kuna võimueliit eelistas sellised algatused taas maha vaikida. Esimese kuuga koguti kokku ja tagastati sõjakomissariaatidele 400 sõjaväepiletit. Liikumist ei seganud see asjaolu, et üks aseprokurör käis televisioonis ähvardamas, et kõiki sõjaväest keeldujaid ootab range karistus ja et Eesti Raadio direktor olevat keelanud eetris sellest liikumisest rääkida. Jaanuaris 1990 saadi siiski ka ringhäälingus sõna.

G-49 laineharjal Harju maavolikogu liikmeks ja hiljem ka Eesti kongressi ja ülemnõukogu saadikuks valitud Jüri Liim selgitas 29. detsembril 1989 ERSP Teatajale, et seni oli armeeteenistusest keeldujaid registreeritud u 900, sh reservohvitsere 30–40 (kõrgeim auaste oli major), üle poole kutsealuseid, ülejäänud sõdurid-seersandid. Sõjakomissariaadid olid aga hakanud koos miilitsaga noormeeste kodude uste taga käima, vanemaid mõjutama ja prokuratuuriga ähvardama.

Reservväelastel oli oluliselt julgem dokumente tagastada, tegevväelastelt eeldas see juba parajat julgustükki, sest Genf-49-l polnud mingit kaitset võimalike repressioonide korral pakkuda ja hirm oli suur. Sel ajal last oodanud G-49 aktivist Katrin Linde meenutas hiljem: "Ma olin tollal seotud liikumisega Genf-49. Sain raseduse ajal kümmekond tapmisähvardust. Ütlen ausalt, ma lihtsalt ei julgenud haiglasse sünnitama minna." Ta sünnitaski kodus.

Juba 14. detsembril 1989 teatas ajaleht Noorte Hääl, et Tartus läksid sõjaväkke vaid pooled kutsutuist. Toonane Tartu sõjakomissar polkovnik Ants Laaneots teatas, et ta on kohustatud täitma seadust ning esitama prokuratuurile taotluse keeldujate vastu kriminaalasja algatamiseks.

Jõuliselt toetas Genf-49 loomist ka neljas sõltumatu noortefoorum Tallinnas 16. detsembril 1989. Liikumist koheldi nõukogude ajakirjanduses endiselt kui põrandaalust, samas kui mitmed kohalikud omavalitsused asusid 1990. a alguses vargsi Genf-49 tegevust toetama. Tuhanded noormehed andsid järgnenud kuudel oma kutsealuse tunnistused, sõjaväepiletid või reservväelase sõjaväepiletid ära. Sarnased liikumised andsid endast märku ka Leedus, Gruusias ja Aserbaidžaanis.

Kõige radikaalsema avalduse tegi Tartu uus linnavolikogu 9. jaanuaril 1990, mille kohaselt peeti lubamatuks linna täitevorganite osavõtt kutsumisest NSV Liidu relvajõududesse ja tühistas seda seni puudutanud otsused. See otsus avaldati Tartu rajoonilehes Edasi paraku alles kümme päeva hiljem koos jurist Jüri Põllu tõlgendusega, et kuna Eesti pole 1949. a Genfi konventsiooni ratifitseerinud, siis see dokument Eesti kohta kehtida ei saa.

24. jaanuaril 1990 teatas ajakirjanik Peeter Tali, et Tartu linnas on anarhia ja sõjakomissar Ants Laaneots on nõutu. "Praegu on sõjakomissariaat raskes seisus. Linnavalitsusest öeldakse, et neil seal pole mingit võimu, kõik otsustab volikogu. Volikogu aga võtab vastu selliseid otsuseid, mis välistavad igasuguse koostöö. /…/ Tartu linna volikogu, nagu tuleb välja, ignoreerib kehtivaid seadusandlikke akte ja isegi dokumente Väljase, Rüütli ja Toome allkirjadega. Sellist asjade ajamist ei saa nimetada muuks kui anarhiaks," kommenteeris linna sõjakomissar. Nii kuulutas Laaneots ikkagi välja 1973. a sündinud poiste arvele võtmise.

Genf-49 avaldus Heiki Suurkase kogust. Autor/allikas: Heiki Suurkask

Tööteenistus

Maksimaalne, mida enne iseseisvuse taastamist oli võimalik saavutada, oli ENSV seadus alternatiivsest tööteenistusest, mis võeti vastu 15. märtsil 1990. Tööteenistus on sõjaväeteenistuse alternatiiv ja selle on kohustatud läbi tegema Eesti NSV-s alaliselt elunevad, 18–27-aastased kutsealusena arvelevõetud kodanikud, kes mõjuvatel põhjustel ei saa teenida relvajõududes, sätestas seadus. Tööteenistuse kestvuseks arvestati 30 kuud, toimuma pidi see Eesti NSV territooriumil, peamiselt said aga kohalikud maakonna ja linnavalitsused nüüd ülesandeks tööteenistuse valinud poistele tegelikult tööd ja rakendust leida. Kohtla-Järve linn keeldus aga seda seadust täitmast.

Tööteenistus andis küll võimaluse seaduslikult keelduda teenistusest NSVL-i armees ja seda ka laialdaselt kasutati, samas tööteenistuse enda käimasaamine ei olnud kõige tõhusam. 1991. aasta suvel otsiti juba meetmeid, kuidas noori ka tegelikult sundida tööteenistusse minema. Oli ka neid, kes läksid ikka NSVL-i armeesse, kõrval kogus liikmeid Eesti kaitseliit, tegutses nn roheline rügement, tööteenistuse poisse üritas oma ridadesse värvata Eesti kodukaitse, ligemale viiendik kutsealustest leidis võimaluse tööteenistuse asemel lihtsalt luusi teha.

Nõukogude armee aga hoogustas oma tegevust eriti 1990. aasta teisel poolel kõigis Balti riikides, hakates väeteenistusest keeldujaid lausa kodudest otsimas käima. Terve hulk Eesti noormehi, kes polnud taibanud väeteenistusest keelduda, pidi lõpuni teenima Nõukogude armees ka veel pärast Eesti Vabariigi taastamist 1991. aasta 20. augustil.

Artikkel ilmus algselt ajakirjas Sõdur nr 2/2024.