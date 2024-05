Ilm püsib selge, aga jahe

Neljapäeva öö on selge, mõnel pool tekib udu. Tuul on nõrk, vaid saartel on ida- ja kirdetuule puhanguid 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, Põhja-Eestis langeb 0 kuni -1 kraadini.

Hommikul on nii päikest kui ka õhukest pilvevinet, mis sadu ei anna. Idakaare tuul on nõrk, Liivi lahe ääres mõõdukas. Õhutemperatuur on 5 kuni 9 kraadi.

Päev tuleb kuiv ja õhukese pilvevinega, mis päikest varjutada ei suuda. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 12 kuni 17 kraadini, tuulele avatud rannikul jääb alla 10 kraadi piiri.

Reedel on pilvi enam, aga õiget sadu neist ei tule. Öö on jahe ja üsna 0 kraadi lähedane, päevasooja on 15 kraadi ümber.

Laupäeva öö on sajuta, rahulik ja plusskraadides. Päev võib Virumaale üksiku vihmahoo anda. Temperatuur kerkib kraad-kolm üle 15 kraadi piiri, rannikule toob tugevnev edela- ja läänetuul jahedust.

Pühapäeval tungib sisse külmem õhumass ja päevasoe jääb alla 15 kraadi.

Uue nädala algus jätkub jahedalt, öösiti jahtub õhk 0 kraadi lähedale, päeval soojeneb 10 kraadi ümbrusse.