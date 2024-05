Venemaa kahes oblastis sai Ukraina korraldatud droonirünnakutes kahjustada elektrivarustus. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et riik valmistub sõlmima veel seitset kahepoolse julgeolekukoostöö lepingut, mille seas on ka leping USA-ga.

Oluline neljapäeval, 2. mail kell 5.50:

- Ukraina ründas droonidega Venemaa elektritaristut;

- Ukraina valmistub sõlmima veel seitset julgeolekukoostöö lepingut;

- USA süüdistas Venemaad keemiarelva kasutamises Ukrainas;

- USA teatas uutest sanktsioonidest Venemaa vastu.

Ukraina ründas Venemaa elektritaristut

Venemaa kahe oblasti kubernerid teatasid neljapäeva hommikul, et nende territooriumil toimunud Ukraina droonirünnakutes sai kahjustada elektritaristu.

"Orjoli oblastit ründasid taas vaenlase mehitamata õhusõidukid. Glazunovski ja Sverdlovski rajoonis sai kahjustada energiataristu, mis tõi kaasa mitmete majapidamiste elektrivarustuse katkemise. Sündmuskohal töötavad rünnaku tagajärgede likvideerimisel ja elektritoite taastamisel avariibrigaadid," teatas Orjoli kuberner Andrei Klõtškov sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Varem oli Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit teatanud, et oblasti ühes külas sai Ukraina droonirünnakus kahjustada elektriliin.

Ukraina valmistub sõlmima veel seitset julgeolekukoostöö lepingut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäevaõhtuses pöördumises, et Ukraina valmistub sõlmima veel seitset kahepoolse julgeolekukoostöö lepingut, mille seas on ka leping Ameerika Ühendriikidega.

"Me valmistame ette veel seitset uut oma riigi julgeolekudokumenti ehk kahepoolseid julgeolekulepinguid," kinnitas president.

"Eelkõige käivad ettevalmistused julgeolekulepingu allkirjastamiseks Ühendriikidega. Relvad, rahandus, poliitiline suhtlus - täna töötasin meeskonnaga nende dokumentide konkreetsete üksikasjade kallal ja mõne jaoks on juba olemas esialgne lepingutekst. Igaüks neist toetab meid sel ja järgnevatel aastatel NATO sõjalise liiduga liitumise eelsel perioodil," märkis president.

Zelenski sõnul on lepinguprojektid täis suuremaid võimalusi Ukrainale ja ühisele julgeolekule partneritega.

"On selge, et erilise tähtsusega on kõik, mis pakub suuremat kaitset Venemaa terrori eest," lisas president.

Zelenski tõi samuti välja, et Euroopa Liiduga lõimumise küsimuses sõltub palju Ukraina enda tegevusest.

"Ukraina on juba täielikult täitnud oma kohustused, et alustada selle aasta juunis ühinemisläbirääkimisi. Me töötame selle nimel, et Euroopa Liidus ei tekiks viivitusi ega arusaamatusi. Valmistame ette kõik üksikasjad ja aspektid koos meie rahvusvaheliste suhete ekspertide meeskonnaga," jätkas president.

Riigipea sõnul on sel aastal vaja igas strateegilises suunas olukorda kontrolli all hoida ja uusi eesmärke saavutada.

"Euroopa Liiduga lähenemise läbirääkimiste tegelik algus on üks neist valdkondadest," lisas president.

Zelenski sõnul jätkub ühtlasi töö ülemaailmse rahu tippkohtumise ettevalmistamisel, mis võib saada tõeliseks liikumiseks õiglase maailma poole.

"Me valmistame seda tippkohtumist ette koos Šveitsiga. Maailm suudab peatada iga agressori, kui ta tegutseb ühtselt ja enamuse reeglite järgi," oli president veendunud.

Zelenski tõdes, et lähinädalatel tuleb teha palju tööd, mille hulgas mitteavalikku koostööd partneritega, et tippkohtumine oleks tõeliselt tulemusrikas.

USA süüdistas Venenaad keemiarelva kasutamises

USA süüdistas kolmapäeval Venemaad taas keemiarelva kasutamises Ukraina vägede vastu, millega rikuti keemiarelvade keelustamise konventsiooni.

USA andmetel kasutas Venemaa seekord kloropikriini ehk nitrokloroformi.

"Lisaks on Venemaa kasutanud Ukrainas sõjapidamise vahendina pisargaasi, millega rikutakse samuti keemiarelvade konventsiooni", öeldi välisministeeriumi avalduses.

"Selliste kemikaalide kasutamine ei ole üksikjuhtum ja selle põhjuseks on tõenäoliselt Vene vägede soov eemaldada Ukraina väed kindlustatud positsioonidelt ja saavutada lahinguväljal taktikalisi edusamme," teatas välisministeerium.

Ukraina suursaadik Hollandis Oleksandr Karassevitši teatas möödunud kuul, et Vene okupatsiooniväed suurendavad keemiarelva kasutamist Ukraina kaitsejõudude vastu. Aasta algusest on sellised juhtumeid registreeritud 346.

"Ainuüksi 2024. aastal registreerisime 346 mürgiste kemikaalide kasutamise juhtumit ehk kuus konventsiooni rikkumist päevas Vene Föderatsiooni poolt. Keemiarelva peab vaenlane taktikalise eelise saavutamise ja Ukraina relvajõudude demoraliseerimise vahendiks. Kasutamise eesmärk on mürgitada Ukraina sõdureid ja tõrjuda need kindlustatud positsioonidelt välja."

Suursaadik märkis, et 2024. aasta 1. märtsi seisuga on uurimisel 1060 keemiliste ainete kasutamise juhtumit okupantide poolt – kinnitust on leidnud juba 72 kasutusjuhtu. Tavaliselt sooritab vaenlane selliseid rünnakuid droonide abil, visates neilt alla K-51 tüüpi gaasigranaate.

"Ukraina tervishoiuasutustes registreeriti 2024. aasta veebruari seisuga 946 arstiabi juhtumit Ukraina sõjaväelastele, mis olid põhjustatud lahingupiirkondades aset leidnud mürgistusest tundmatu ainega," lausus Karassevitš.

USA laiendas Venemaa-vastaseid sanktsioone

USA esitas oma süüdistused keemiarelvade kasutamise kohta pressiteates, mis teatas ühtlasi uutest sanktsioonidest Venemaa vastu.

USA rahandusministeerium kinnitas ulatuslike sanktsioonide kehtestamist, mille eesmärk on vähendada Venemaa sõjalist ja tööstuslikku võimekust. Sanktsioonid kehtestati peaaegu 300 ettevõtte ja ühenduse vastu Venemaal, Hiinas ja teistes riikides, mida süüdistatakse president Vladimir Putini algatatud sissetungi toetamises.

Sanktsioonide eesmärk on karistada ettevõtteid, mis aitavad Moskval Ukraina sõja jaoks relvi soetada. Nende sihtmärgiks on ka Venemaa valitsusasutused ja riigi keemia- ja bioloogiliste relvade programmidega seotud ettevõtted.