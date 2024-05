Eesti statistikaameti esialgse hinnangu põhjal oli meie SKP vastupidine, majanduslangus oli 2,1 protsenti. Swedpanga peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et Leedu majanduskasv tuli paljuski aastataguse madala baasefekti tõttu. Peamine põhjus on siiski Leedu ja Eesti elanike kindlustunde vahe. Leedus on see märksa kõrgem. Margitta Otsmaa.