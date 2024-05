Venemaa asus lisaks tadžikkidele piirama usbekkide ja kirgiiside sissepääsu

Võimude uutest meetmetest teatanud inimõigusadvokaat Valentina Tšupik ütles väljaandele Agentstvo, et Venemaa ei ole kunagi oma piiridel välisriikide kodanikele nii suures mahus sisenemist keelanud. Tema andmeil oli 1. mai seisuga Venemaa lennujaamades kinni umbes 4500 inimest ja umbes sama palju oli piiripunktidest tagasi saadetud, vahendas portaal Meduza.

Umbes veerand tagasi saadetud või kinnipeetud inimestest on Tadžikistani kodanikud, pooled on pärit Usbekistanist ja enamik ülejäänutest on pärit Kõrgõzstanist, ütles Tšupik. Suurem osa kinnipeetutest saadetakse väidetavalt tagasi kahe päeva jooksul, kuid mõned inimesed on pidanud otsust ootama terve nädala.

Tšupik märkis, et enamik Venemaale sissesõidukeelu saanud inimesi on varem seal tööl käinud.

Eelmisel nädalal kutsus Tadžikistani välisministeerium välja Vene suursaadiku ning tõstatas kohtumisel tadžikkide Venemaale pääsu järsu piiramise teema.

Kõrgõzstani ja Usbekistani välisministeeriumid ei ole olukorda avalikult seni kommenteerinud.