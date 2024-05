Eesti on Euroopa Liidus olnud nüüdseks juba 20 aastat. Kuidas mõjutab liidu tulevikku agressiivne Venemaa ja kas eesseisvate parlamendivalimiste järel on lootust, et liit võtab suuna väiksema bürokraatia suunas? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid Euroopa välisteenistuse kõrge ametnik Matti Maasikas.