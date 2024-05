Nafta hind langes viimase seitsme nädala madalaimale tasemele

Ülemaailmse võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli neljapäeva õhtul 83,26 dollarit barreli kohta. USA peamine võrdlusalus (WTI) on langenud alla 80 dollari piiri. WTI hind oli neljapäeva õhtul 78,71 dollarit barreli kohta.

Nafta hind langes kolmapäeval mitu protsenti, kuna USA föderaalreserv ei leevendanud rahapoliitikat. Föderaalreserv hoiatas inflatsiooni kiirenemise eest, mis võib tänavu pärssida majanduskasvu ning vähendada nõudlust toornafta järele.

Samal ajal on pinged Lähis-Idas leevenenud. Taas on päevakorda kerkinud Iisraeli ja Hamasi relvarahu teema. Analüütikud siiski tõid välja, et Lähis-Idas on olukord endiselt keeruline ning see võib lõpuks kaasa tuua ka naftahindade tõusu.

"Geopoliitiline temperatuur võis paari pügala võrra langeda, kuid see kliima on endiselt kuum," ütles Reutersile naftaanalüütik Tamas Varga