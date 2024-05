Venemaa ja Ukraina intensiivistavad rünnakuid teineteise energiataristule

Mõningad eksperdid näevad neis rünnakutes mõlema poole püüdu parandada oma positsiooni võimalikel rahuläbirääkimistel. Eksperdid möönavad, et need ei ole tulemuslikud lähiajal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina purustab Venemaa naftarajatisi, mille toodang on vajalik sõjapidamiseks. Venemaa purustab Ukraina energiarajatisi, mida on vaja elamiseks. Ukrainal on keeruline rünnata rajatisi kogu Venemaa ulatuses, samas on Ukraina tervenisti Vene tule all. Aga Venemaale põhjustatud kahjud on siiski tuntavad - bensiini ja diisli eksport on langenud 15 protsenti, ütles Alexela valdkonnajuht Tarmo Kärsna.

"Märtsikuu oli see põhiline aeg, kui naftarajatisi Ukraina pommitas. Vähemalt Venemaa ise lubas, et kaks kuni kolm kuud ja need uuesti on töös. Praegu on see periood, kus neid parandatakse. Aeg näitab, kui palju neist tagasi töösse rakendub," ütles Kärsna.

Julgeolekueksperdi Raivo Vare sõnul on Venemaal oma eesmärk Ukraina energiataristu hävitamisel.

"Eesmärgiks muidugi suruda peale raskusi elanikkonnale ja majandusele selleks, et parandada oma positsiooni psühholoogilises mõttes võimalikeks läbirääkimisteks, mida eeldatakse, et aasta lõpuks võivad tekkida," lausus Vare.

Vahepeal on suvi, mil on karta Venemaa suuremat vastupealetungi, ja talv, kui Ukraina kütte ja sooja vee tagamise võimekus proovile pannakse.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik ütles, et olukorras, kus Venemaa tungib rindel peale ja võidab lisaterritooriumi, on praktiliselt võimatu nendega mingeid tõsiseid läbirääkimisi pidada. "See saab olla ainult kapitulatsiooniakti allakirjutamine ühes või teises vormis," sõnas Kannik.

Ka Raivo Vare ütleb, et ukrainlased on viimaste rünnakutega tekitanud vaenlasele olulist kahju - võimalikult mõjutades toornafta eksporti.

"On pommitatud ka selliseid naftabaase - just kõige viimaseid kahte, mis on toornafta ekspordi torustike puhverbaasid. Tehnoloogiliselt on selliseid asju vaja ja see tõenäoliselt vähendab nende torustike töötlemisvõimsusi," ütles Vare.

Seega jätkub vastastikune taristu ründamine ka edaspidi. Sellele lisaks mängib elutähtsat rolli lääne tahe ja võimekus varustada Ukrainat relvadega, mis võimaldaks kaitsta nii elektrijaamu kui ka rindeüksusi kaugtule ja õhulöökide vastu.