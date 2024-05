Tori hobusekasvanduses kasvab tänavune esimene varss

Tori hobusekasvanduse selle aasta esimene varss nägi ilmavalgust 9. aprillil. Kolmenädalase varsa ülesanne on süüa ja kasvada, käia õues ja mängida. Samuti veeta toredasti aega koos ema Haldiga. Seda väike varss ka teeb, sest emast ei jää ta sammugi maha. Isa Albert jälgib poja tegemisi eemalt.

Nimeks pandi täkupoisile Arbos.

"Hobustega on niimoodi, et varsale pannakse nimi isa nime algustähe järgi ehk kui meil on Haldi ja Albert, siis on kindel, et varsa nimi peab algama a-tähega. Meie läksime oma ajalukku ja vaatasime, et oli kunagi 1930. aastate lõpus üks Tori täkk Arbo ja siis mõtlesime, et Arbo-Arbos. Siis mõtlesime, et läheme vaatame teda ka, kas ta on seda nägu ja siis me olime kõik siin ühel nõul, et ta ongi sedamoodi, et ta on Arbos," selgitas Tori hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov.

"Arbose potentsiaal on kindlasti ratsa- ja vankrihobune ja miks mitte ka sugutäku kandidaat," ütles Juhkov.

Mära Amiira toob aga lähipäevil ilmale selle kevade teise varsa ja nii saab Arbos endale ka mängukaaslase.

Tori tõugu hobuseid sünnib Eestis aastas umbes 50.