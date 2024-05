USA abi üksi ei päästa Ukrainat ja vaja on terviklikku strateegiat, kirjutas neljapäeval väljaanne Foreign Affairs. Cameron: Ukrainal on õigus rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil.

Cameron: Ukrainal on õigus rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil

Briti välisminister David Cameron lubas eraldada Ukrainale iga-aastast sõjalist abi kolm miljardit naela, lisades, et Londonil pole vastuväiteid kui Ukraina kasutab nende antud relvi sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumil.

"Me anname igal aastal kolm miljardit naelsterlingit nii kaua, kui vaja. Oleme lihtsalt praegu ammendanud kõik, mis meil oli võimalik varustuse hankimisel," sõnas Suurbritannia välisminister.

Cameron ütles, et Ukrainal on õigus kasutada Londoni poolt antud relvi, et rünnata sihtmärke Venemaal ja see on Kiievi otsustada, kas seda teha.

Foreign Affairs: USA abi üksi ei päästa Ukrainat

Väljaanne Foreign Affairs kirjutas, et sõja lõpetamine Ukrainale soodsatel tingimustel nõuab palju enamat kui lihtsalt uut relvavoogu.

"Kui Ukraina soovib Venemaa võitu pikas perspektiivis ära hoida, siis vajab riik terviklikku strateegiat. See tähendab uute jõudude väljaõpet, varustamist ja mobiliseerimist. See tähendab ühtlasi Kremli veenmist, et sõja jätkamine muutub aja jooksul Venemaa jaoks üha riskantsemaks ja kulukamaks. See tähendab piisavalt tugeva positsiooni loomist, et suudetaks sõnastada Ukraina enda tingimustel püsiva rahu parameetrid," kirjutas väljaanne.

Peale laskemoona kohese tarnimise on USA uue abipaketi suurim mõju siiski selle pakutav kindlus. Ukrainal on nüüd järgmiseks kuueks kuuks piisavalt selgust sõjaliste ressursside osas, et võimaldada laiemat strateegilist planeerimist, kirjutas Foreign Affairs.

"Samas on esmatähtis ka uute jõudude loomise vajadus. Selleks peab Ukraina mobiliseerima rohkem inimesi ja täiustama oma väljaõppesüsteemi, et säilitada kvalitatiivne eelis Venemaa üksuste ees. Samuti tuleb need jõud piisavalt varustada."

"Vastupidiselt levinud oletustele ei ole Ukrainal puudust inimestest, keda mobiliseerida. On vaja tõhusat värbamis- ja väljaõppesüsteemi, mis meelitaks armeesse olemasolevaid inimesi," kirjutas väljaanne.