USA abi üksi ei päästa Ukrainat ja vaja on terviklikku strateegiat, kirjutas Foreign Affairs. Cameron: Ukrainal on õigus rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil. Ukraina teatel ületasid Venemaa inimkaotused ööpäevas taas tuhande piiri. Ukraina luure: Tšassiv Jari kaotus on vaid aja küsimus.

Ukraina luure: Tšassiv Jari kaotus on vaid aja küsimus

Tšassiv Jari linna hõivamine Ukraina Donetski oblastis on Venemaa jaoks ilmselt vaid aja küsimus, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luure esindaja Vadõm Skibitskõi intervjuus väljaandele The Economist.

Skibitskõi sõnul on kõrgendikul asuv tugipunkt võti Vene okupatsioonivägede edasiseks liikumiseks Donetski oblasti viimastesse suurematesse linnadesse. Nii võib Tšassiv Jar korrata Avdijivka saatust, mille venelased täielikult hävitasid.

"Muidugi mitte täna ega homme, aga kõik sõltub meie reservidest ja varudest," lisas Skibitskõi.

Venemaal on olnud edu Otšeretõno küla juures, kus hiljutine Ukraina vägede rotatsioon ebaõnnestus. Vene vägedel õnnestus esimesest kaitseliinist läbi murda ja luua oluline sillapea, mille pindala on 25 ruutkilomeetrit.

"Ukraina on kindlal teel olukorra stabiliseerimisele, samal ajal kui Venemaa paiskab välja kõik, mis tal on, et suuremat edu saavutada," sõnas kindral Skibitskõi.

Cameron: Ukrainal on õigus rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil

Briti välisminister David Cameron lubas eraldada Ukrainale iga-aastast sõjalist abi kolm miljardit naela, lisades, et Londonil pole vastuväiteid kui Ukraina kasutab nende antud relvi sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumil.

"Me anname igal aastal kolm miljardit naelsterlingit nii kaua, kui vaja. Oleme lihtsalt praegu ammendanud kõik, mis meil oli võimalik varustuse hankimisel," sõnas Suurbritannia välisminister.

Cameron ütles, et Ukrainal on õigus kasutada Londoni poolt antud relvi, et rünnata sihtmärke Venemaal ja see on Kiievi otsustada, kas seda teha.

Foreign Affairs: USA abi üksi ei päästa Ukrainat

Väljaanne Foreign Affairs kirjutas, et sõja lõpetamine Ukrainale soodsatel tingimustel nõuab palju enamat kui lihtsalt uut relvavoogu.

"Kui Ukraina soovib Venemaa võitu pikas perspektiivis ära hoida, siis vajab riik terviklikku strateegiat. See tähendab uute jõudude väljaõpet, varustamist ja mobiliseerimist. See tähendab ühtlasi Kremli veenmist, et sõja jätkamine muutub aja jooksul Venemaa jaoks üha riskantsemaks ja kulukamaks. See tähendab piisavalt tugeva positsiooni loomist, et suudetaks sõnastada Ukraina enda tingimustel püsiva rahu parameetrid," kirjutas väljaanne.

Peale laskemoona kohese tarnimise on USA uue abipaketi suurim mõju siiski selle pakutav kindlus. Ukrainal on nüüd järgmiseks kuueks kuuks piisavalt selgust sõjaliste ressursside osas, et võimaldada laiemat strateegilist planeerimist, kirjutas Foreign Affairs.

"Samas on esmatähtis ka uute jõudude loomise vajadus. Selleks peab Ukraina mobiliseerima rohkem inimesi ja täiustama oma väljaõppesüsteemi, et säilitada kvalitatiivne eelis Venemaa üksuste ees. Samuti tuleb need jõud piisavalt varustada."

"Vastupidiselt levinud oletustele ei ole Ukrainal puudust inimestest, keda mobiliseerida. On vaja tõhusat värbamis- ja väljaõppesüsteemi, mis meelitaks armeesse olemasolevaid inimesi," kirjutas väljaanne.

Ukraina teatel ületasid Venemaa inimkaotused ööpäevas taas tuhande piiri

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 472 140 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 7354 (+22);

- jalaväe lahingumasinad 14 129 (+33);

- suurtükisüsteemid 12 102 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1053 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 786 (+2);

- lennukid 348 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9580 (+19);

- tiibraketid 2126 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 16 266 (+42);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1993 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.