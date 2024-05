Nädalavahetus tuleb veel soe, uuel nädalal läheb külmemaks

Ööl vastu laupäeva liigub ka Eesti ilma kujundav kõrgrõhuala Põhja-Euroopast aeglaselt lõuna suunas. Ilm on seega valdavalt sajuta, üksnes Taanis ja Rootsi lõunaservas sajab kohati vihma. Samal ajal liigub Põhja-Soomest Loode-Venemaa suunas sajune madalrõhkkond, mille lohk päeval ka Eestini ulatub. Lisandub niiskust ning õhtu poole on Kirde-Eestis ka hoovihma võimalus.

Öö vastu laupäeva tuleb Lääne-Eestis selge ja vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, Põhja- ja Ida-Eestis läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on 1 kuni 7 kraadi.

Laupäeva hommikul tuleb ilm Lääne-Eestis vähese pilvisusega, Ida-Eestis pilvisem, kuid kõikjal ikka sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 6 kuni 11 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning alles õhtu poole on Kirde-Eestis hoovihma oodata. Saartel puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, mandril läänekaare tuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul kohati tugevneb. Sooja on oodata 13 kuni 19, põhjarannikul kohati kuni 10 kraadi.

Pühapäevast hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema ning kohatised hoovihmad levivad saartelt ka Lääne- ja Lõuna-Eestisse. Sooja on nädala lõpus keskmiselt 14 kraadi.

Uuel nädalal on taevas muutlik ning kohati sajab hoovihma, kolmapäeval Ida-Eestis ka lörtsi. Õhutemperatuurid langevad ehk uue nädala keskpaigas on sooja keskmiselt vaid kuus, öösel isegi null kraadi.