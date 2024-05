Venemaa ründas Ukrainat 13 drooni ja nelja raketiga

Ukraina relvajõudude sõnul hävitas õhutõrje kõik droonid, rakettide kohta hetkel info puudub, vahendas BBC.

Harkivis süttis allatulistatud drooni tükkidest kahekorruseline büroohoone. Viga neli inimest, sealhulgas laps, ütles piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Oleg Sinehubov.

Päästjate sõnul toimus Harkivis erinevatel aadressidel kolm tulekahju. Suurim tulekahju toimus ladudes kogupinnaga umbes 3000 ruutmeetrit. "Praegu likvideeritakse vaenlase rünnakute tagajärgi," seisis Ukraina riikliku hädaabiteenistuse avalduses.

Venemaa ründas ka Sumõ oblastis 10 erinevat asulat kogu reedese päeva jooksul.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Krimmi poolsaare territooriumi kohal hävitasid teenistuses olevad õhutõrjesüsteemid neli ATACMS-i operatiiv-taktikalist raketti.

Zelenski sõnul on Ukraina valmis kaaluma kõigi sõjavangide vahetust

Ukraina on valmis kaaluma sõjavangide vahetust Venemaaga põhimõttel "kõik kõigi vastu" ja arutab seda ideed juunis peetaval rahutippkohtumisel Šveitsis, vahendas The Kyiv Independent reedel president Volodõmõr Zelenski sõnu.

"Soovitakse, et me vahetaksime kõik kõigi vastu. Kõik mõistlikud riigid toetavad seda teed," ütles Zelenski Ukraina piirivalveteenistuse akadeemias esinedes. "Me viime läbi vahetusi, kuid need on aeglasemad, kui tahaksime."

Viimane teadaolev vahetus toimus 8. veebruaril, kui Venemaalt naasis 100 Ukraina sõjavangi. Suurim vangidevahetus alates täiemahulise sõja algusest leidis aset 3. jaanuaril, kui koju jõudis 230 vangi.

Moskva on kuid vangidevahetamist vältinud, püüdes väidetavalt pöörata Ukraina sõjavangide perekondi võimude vastu.

Zelenski ütles, et kuigi mõned skeptikud usuvad, et kõik on kõigi vastu võimalik vahetada alles pärast sõja lõppu, loodab ta võimalusele üritada seda varem, viidates eelseisvale rahutippkohtumisele 15.-16. juunil.

Zelenski märkis, et Šveitsis toimuval üleilmsel rahutippkohtumisel on Ukrainal kolm prioriteeti: energia- ja tuumajulgeolek, vaba navigatsioon Mustal ja Aasovi merel sõjavangide vahetamise humanitaarküsimused, samuti sunniviisiliselt Venemaale saadetud Ukraina laste tagasitoomine.

Käimasoleva sõja agressorit Venemaad praegusel etapil rahutippkohtumisele ei kutsuta, teatas Šveitsi valitsus 3. mail.

Meedia: Venemaa suurendab hoogsalt oma vägede arvukust

Ukraina luure uuendatud andmeil on sõjaga otseselt seotud Vene maavägede üksustes 514 000 sõdurit, vahendas portaal Unian reedel kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi asejuhi Vadõm Skõbõtskõi sõnu väljaandele The Economist.

Skõbõtskõi lisas, et Harkivist põhja pool asuva Vene väekoondise arvukus on 35 000 sõdurit ja seda on kavas laiendada 50-70 000-ni. Vaenlane plaanib luua ka 15-20 000-mehelise reservi, mis paikneb kaugemas tagalas ja mida saab kasutada soovitud suunal.

Samas märkis Defense Express, et tähelepanu tasub eelkõige pöörata Vene vägede kasvutempole. Pea kuu aega tagasi teatas Skõbõtskõi, et vaenlase maavägede komponendis on 474 000 sõdurit, seega võib öelda, et kuu juurdekasv oli 40 000.