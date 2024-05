Läti tähistab iseseisvuse taastamise 34. aastapäeva

Läti NSV ülemnõukogu võttis 1990. aasta 4. mail vastu deklaratsioon, millega jõustas uuesti sõjaeelse Läti Vabariigi 1922. aasta põhiseaduse.

Iseseisvuse taastamise päev on Lätis riigipüha ja seda tähistatakse üle riigi.

Läti President Edgars Rinkevičs ütles, et iseseisvuse taastamisest möödunud 34 aastaga on kasvanud peale uus põlvkond, kes saab autoritarismist lugeda ajalooraamatutest ja kuulda välismaa uudistesaadetest, mitte igapäevaelust.

"Ehkki vabadus võib tunduda enesestmõistetav, ei ole see nii. Meie riigi ajalugu tõestab seda," lausus Rinkevičs.

Ta lisas, et vabadust tähistab riigi liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga, aga ka Balti riikide tugev toetus Ukrainale.

"Meie vabadus on koguneda ja kritiseerida, kui midagi on valesti, aga samas on meil kohtustus kaitsta oma kodu, oma laste võimalust elada oma Lätis," rõhutas Rinkevičs.

Ta kutsus kõiki riigi patrioote tähistama Läti iseseisvuse taastamist.