Päästeamet teatas laupäeval, et Narvas põleb Tiigi tänaval asuv metallitööstus.

Laupäeval kell 16.56 teatati tulekahjust metallitööstuses Narvas, Tiigi tänaval. Tulekahju suitsu tõttu palume lähikonnas inimestel uksed-aknad kinni hoida ja piirkonnas liikumist vältida, teatas päästeamet sotsiaalmeedias.

Päästeameti sõnul on päästemeeskonnad on kustutustöödega alustanud ning inimesed on metallitööstusest välja saanud

Uudis on täiendamisel.